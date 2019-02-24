知名餐廳驚爆「4名女同事」換衣服被偷拍　男員工扯辯：相機自己打開

▲紀男用相機偷拍女同事更衣。（圖／示意圖，無關本案／達志示意圖）

突發中心／台北報導

一間百貨公司樓上的知名餐廳，竟被爆出男員工偷拍女同事換衣服的事件，並多達4女受害，而整起事件直到一名女員工發現後，向主管揭發他的惡行才曝光。對此，紀男還辯稱，「我不知道為什麼相機會自己開始錄影。｣但檢察官不採信其說詞，依妨害祕密罪將他起訴。

起訴指出，紀男任職於一間百貨公司上的知名餐廳，但他卻於日前將數位相機藏在包包側邊，並偷偷放到更衣室內，偷錄女同事換衣服的畫面，總計有4名女員工受害。整起事件直到其中一名女員工發現異狀後，氣得向女主管揭發紀男惡行才曝光。

紀男否認偷拍並辯稱，不知道為什麼像機會自己打開錄影，但檢察官不採信其說詞，依妨害祕密罪將他起訴。此外，由於女主管將紀男相機裡的檔案刪除，因此也被警方送辦，但2名被害人都表示，主管是在她們側錄後才刪除影片，因此檢察官認為，女主管是擔心影像被外流才會刪除，將她處以不起訴處分。

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