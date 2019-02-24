　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

知名餐廳驚爆「4名女同事」換衣服被偷拍　男員工扯辯：相機自己打開

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

偷拍，照相。（圖／達志影像／示意圖）

▲紀男用相機偷拍女同事更衣。（圖／示意圖，無關本案／達志示意圖）

突發中心／台北報導

一間百貨公司樓上的知名餐廳，竟被爆出男員工偷拍女同事換衣服的事件，並多達4女受害，而整起事件直到一名女員工發現後，向主管揭發他的惡行才曝光。對此，紀男還辯稱，「我不知道為什麼相機會自己開始錄影。｣但檢察官不採信其說詞，依妨害祕密罪將他起訴。

起訴指出，紀男任職於一間百貨公司上的知名餐廳，但他卻於日前將數位相機藏在包包側邊，並偷偷放到更衣室內，偷錄女同事換衣服的畫面，總計有4名女員工受害。整起事件直到其中一名女員工發現異狀後，氣得向女主管揭發紀男惡行才曝光。

紀男否認偷拍並辯稱，不知道為什麼像機會自己打開錄影，但檢察官不採信其說詞，依妨害祕密罪將他起訴。此外，由於女主管將紀男相機裡的檔案刪除，因此也被警方送辦，但2名被害人都表示，主管是在她們側錄後才刪除影片，因此檢察官認為，女主管是擔心影像被外流才會刪除，將她處以不起訴處分。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

【更多新聞】

隔壁帥男熟睡「只穿內褲」還硬硬的　飯店服務員心癢直接含下去

激戰已婚男同事！小三墮胎急撇：孩子前男友的　櫃姐人妻用LINE狠打臉

爽吃完早餐「兩包衛生棉」一丟閃人！隔壁桌傻眼　網譏：拿來擦嘴巴喔

ET快訊
康康曝老婆2次流產　衝樂園玩回飯店洗澡「掉出一塊仙草」
女駕駛「神級安全氣囊」太犯規！老司機開門更邪惡視角暴動了
韋汝生1子9年等不到名分！豪門舊愛一句話點破兩人關係

關鍵字：餐廳,偷拍,員工

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

年輕妹子公主癌末期！　電梯「猛滑手機」怒飆路人：怎沒問我去幾樓？

抓到了！台南婦遭「狠刺4刀」肚破腸外露　口罩女兇嫌落網

爽吃完早餐「兩包衛生棉」一丟閃人！隔壁桌傻眼　網譏：拿來擦嘴巴喔

神明送雍正對聯「惟以一人治天下 」暗示選總統？　韓國瑜：天下改成高雄

手握拳上下套弄！按摩女問男警「要不要打？」　被逮硬拗：打籃球啦

影／鄭文燦秘書被保全攔爆怒「一定要認識我」該好好耍特權　網譏：好大的官威

黑衣男駕車「衝出國道」摔落25米橋下　慘遭噴飛倒臥田間亡

知名餐廳驚爆「4名女同事」換衣服被偷拍　男員工扯辯：相機自己打開

神秘光碟內容竟是小三幫丈夫口交　人妻氣炸提告！

快訊／衝浪聖地金山沙珠灣發現男屍　「頭殼見骨」警追查死因

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

插畫家「超直白」認整型！　拆紗布「真貌現形」網讚：好正

駁火影片曝光！女警遭近距離開槍　驚險閃過...「連開15槍」擊斃兇嫌

舞獅後腳猛力一跳柱子竟倒了　歪頭傻眼貓咪：啊怎麼回去？

台大恐怖男施暴3女友再道歉！　藏滿「前任裸照」她驚：有我名字

日本妹「3個月沒洗澡」街頭討抱 實測台灣人熱情度可愛才是重點？

用「魚」發電！ 高二生釣出靈感 獲工程學科一等獎 有望赴美參展

鳴人遇基友佐助...2人浴室狂奔　魔性影片網笑翻：到底跑多久

屁孩沉迷網咖2天不起身「如喪屍」　溺愛媽竟親手餵早餐！網全傻眼

咘咘連推4下...結局ＧＧ　BO妞反擊「表情成亮點！」

黑衣男駕車「衝出國道」摔落25米橋下　慘遭噴飛倒臥田間亡

知名餐廳驚爆「4名女同事」換衣服被偷拍　男員工扯辯：相機自己打開

神秘光碟內容竟是小三幫丈夫口交　人妻氣炸提告！

快訊／衝浪聖地金山沙珠灣發現男屍　「頭殼見骨」警追查死因

台南婦遭刺肚案　兇嫌林女「未通過精神鑑定」法院裁定收押

基隆女從15樓墜落當場死亡　樓頂只留下一雙拖鞋　

墾丁潭仔港水下秘境成屠宰場　海底嬌客慘遭血腥魚鏢穿身　

撞到四輪朝天他說「饅頭加酒」　酒測0.07「走直線穩」不移送

驚悚撞擊畫面曝！轎車疑搶快左轉遭公車撞爛　嫩妹一度卡車內

台中港區見車不見人　3天後義消空拍機尋獲…他漂到高美溼地　

鄧紫棋代言高雄破局！　潘恆旭認是因「不想花錢」

混搭會致癌！醫勸：紅蘿蔔、菠菜...別跟「它」一起吃

解放軍機一天3度飛入防空識別區　韓急召陸使館武官抗議

女兒點頭：你今天比BTS帥！　王仁甫小巨蛋「倍速舞」帥翻

白T怎麼選才有型？盤點5家質料舒適、版型硬挺的品牌

屬「豬 」免門票入園、發票40對對碰！全台樂園228連假優惠

范冰冰爆「3月復出」　搭檔《如懿傳》2女星…新作品曝光！

傅達仁安樂死最後身影首次曝光　傅俊豪：我一直很糾結

詹姆斯27分12助攻做白工　AD缺陣鵜鶘照樣電湖人　

翁啟惠團隊利用「雞蛋」研究成功！新流感疫苗防禦效果強4倍

社會熱門新聞

4歲女童胃破長短腳　竟是鬼父母..

21歲媽淹死「出生5天嬰」棄屍..

多年感情就此結束...男走進女..

台南清秀女失眠3天刺婦！強制送..

台南女嫌疑為失眠所苦　曾曝：再..

即／蘆洲男左後背中槍！友人載到..

幫把妹害賠50萬　他恨18年殺..

男客上吊變凶宅！女房東求償20..

角頭小弟出殯　7億名車送行

少年側錄視訊做愛　給友人然後G..

快訊／桃園楊梅死亡火警！男子在..

隔壁帥男熟睡只穿內褲　服務員直..

感情糾紛夜店前談判　男子遭人砍

客廳啪啪姪女！妻子看到崩潰

更多熱門

相關新聞

賞屋新感受 甲山林售樓總部結合餐廳、湯屋

進入網路時代，為了讓購屋民眾更加「一目了然」，甲山林首創「售屋總部」，透過餐廳、飯店以及湯屋設施結合完整售屋據點，讓購屋者一次看足、有興趣者再前往工地。不僅為客戶省下時間，大空間更方便舉辦客戶回饋活動。甲山林分別在北市興安街、高雄民族路推出兩處據點，未來更將招待北高兩地置產客前往總部住宿、看屋，提供全新售屋模式。

東港強直播和牛竄紅　轉戰餐飲界

李宗瑞刑期29年10月　抗告遭駁回

小吃店年營收3千萬　內行人爆真相

針孔偷拍心上人　60萬和解獲原諒

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

登百岳被跟！領隊嚇見急拉人下山

土水師傅鞋髒不敢進超商！龍井小7妹妹超暖舉動

30歲女「那邊爆腫像西瓜」：是狗害的

媽祖神轎狂搖衝濁水溪！原因有玄機

蝴蝶轉強颱！今全台有雨「南部等好久了」

孕婦跪求白沙屯媽祖「救我爸」被酸　她回應了

網激推！好市多「懶人新神物」

4歲女童胃破長短腳　竟是鬼父母變態凌虐

蔡瑞雪「我們公開了」緊牽許凱皓

21歲媽淹死「出生5天嬰」棄屍　2月後變白骨　

快訊／5566第4位團員合唱《無所謂》　

1人1桶杜老爺！喜宴驚見超豪華火鍋

5566開唱當晚…王少偉發文了！

阿公幫顧7天狂傳60多張「狗孫寫真」

日河流驚現3.4公尺深海大烏賊

更多

最夯影音

更多

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

插畫家「超直白」認整型！　拆紗布「真貌現形」網讚：好正

駁火影片曝光！女警遭近距離開槍　驚險閃過...「連開15槍」擊斃兇嫌

舞獅後腳猛力一跳柱子竟倒了　歪頭傻眼貓咪：啊怎麼回去？

台大恐怖男施暴3女友再道歉！　藏滿「前任裸照」她驚：有我名字

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面