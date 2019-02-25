影／再搶下1078萬農產訂單！韓國瑜順便行銷愛情產業鏈　已請英國廠商規劃

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜24日出發前往馬來西亞，並在同日下午1點半抵達吉隆坡，儘管過程中波折不斷，但他也成功拿下1億元的外銷訂單。此外，他也於25日上午推廣農特產，並和Euro-Atantic創始人簽約，又拿下35萬美金的訂單（約台幣1078萬）對此，韓國瑜也表示，我很喜歡馬來西亞藍藍的天空，也讓我想到高雄一點點的空汙，未來我們會加大力度解決空汙。另外，他也提到，目前已經請英國廠商規劃愛情摩天輪。

▲韓國瑜連兩天拿下外銷訂單。（圖／記者洪正達攝，下同）

此外，這場會議並沒有大馬官員出席，而韓國瑜表示，馬來西亞朋友都很熱情，特別感謝這次機會，讓大家看到高雄有很多農產品，還有很多水產，也希望有機會有更多合作 ，而未來馬來西亞朋友要行銷到台灣，不嫌棄可以來高雄，高雄一定願意幫各位朋友介紹，有來有往共創雙贏。

此外，韓國瑜也提到，高雄市沉睡巨人睡了30年，現在巨人已經開始起來，未來會非常棒，各位如果沒來過高雄，歡迎來高雄看一看。今年開始評估這兩個月已經有400萬人次到高雄，預估全年可能會有1千萬以上，來高雄是一種感覺，愛情產業鏈一點一滴堆積，歡迎馬來西亞朋友來找到永浴愛河的感覺。

韓國瑜也說，總而言之很多人看好高雄，我們不敢殺雞取卵，會把份內工作一點一滴做好，未來高雄一定是整個民眾發展投資的重心，南方正式崛起，而高雄人將近等待許久終於成為重心，這次高雄正式崛起，希望馬來西亞朋友多多來高雄參觀，見證這段過程。

韓國瑜24日與大馬農業乾糧進出口公會簽訂MOU，就替高雄市農會拿下1億元的訂單，而他25日除了推廣蜜棗、玉苦瓜、粉紅芭樂、木瓜、金鎖蓮霧和鳳梨等農特產，更是和Euro-Atantic創始人兼董事總經理呂金珠簽約，而未來高雄市政府也將會不定期提供全方位支持和配合把高雄農產品推廣到馬來西亞。

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