「暴力都應該排除」　馬英九：很遺憾有人侮辱蔣中正銅像

記者楊亞璇／台北報導

二二八事件72週年，前總統馬英九赴二二八和平公園內致意，談到二二八，馬英九表示，很遺憾有人侮辱已故總統蔣中正的銅像，暴力都應該要排除，面對歷史要就事論事才能是非分明。

馬英九表示，參加二二八72週年紀念，心中非常很感慨，從93年開始推動相關平反工作，各縣市與中央政府也都相當積極，他在法務部長任內所制定的《二二八事件處理及賠償條例》已經實施差不多完成，但還是有些讓他感到遺憾的現象，「有的人破壞、侮辱蔣中正的銅像，也有人跑到二二八紀念館將牌持踹倒，不管暴力或言語都應該排除。」

▲馬英九到福德宮參香祈福。（圖／記者屠惠剛攝）

馬英九說，面對歷史要就事論事，才能是非分明，面對家屬應該將心比心才能療傷止痛，最好的辦法是愛與包容，不論哪一方都應該尊重這樣的精神，才能夠使二二八事件獲得平反，讓人民接受。

馬英九28日前往福德宮參香祈福，再到二二八紀念碑鞠躬致意，並參觀「二二八事件中的受難民意代表」展覽，結束參觀後，在留言牆上寫下「自由、民主、人權、法治，缺一不可」等留言。

記

▲馬英九28日受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

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