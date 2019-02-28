韓國瑜狠批「當我是個屁」後　陳吉仲半夜發文喊話：一起打拼

▲農委會主委陳吉仲半夜2點在臉書發文感謝各地方首長們。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

高雄市長韓國瑜近日訪星馬跟新加坡超市業者簽下台幣億元農產合約，立院經濟委員會昨（27日）進行農委會業務報告，農委會主委陳吉仲被問到此事說「這是去年就有的通路。」對此韓國瑜反批陳吉仲「當我是個屁」，陳吉仲竟罕見在凌晨2點發文 表示，很感謝各地方首長們，並說「讓我們一起打拼！」

陳吉仲表示，最近許多朋友都非常關心農產品外銷議題，自己很樂意分享，跟所有關心台灣農產品外銷的朋友討論，只要可以把農產品賣出去的農民、農民團體、外銷業者、地方政府，我們都非常的感謝，因為農產品外銷就是要大家同心協力來推廣販售。

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▲▼陳吉仲感謝各地方首長們，並說「讓我們一起打拼」。（圖／翻攝陳吉仲臉書）





陳吉仲說，今年鎖定的目標是要讓2018年、創20年新高的台灣農產品外銷金額54.7億美元，再增加10%到60億美元，為達成這個目標，希望讓既有的通路再擴大規模，或者是找到新興的市場增加新的訂單，這2種方式都可以增加農產品外銷，達到10%的增加的目標，所以當然非常歡迎擴大既有通路的規模，並且讓新興的市場再增加，比如說到新加坡、馬來西亞、或者是東南亞等新南向市場，都符合這樣的一個政策目標，農委會絕對非常歡迎。

▲陳吉仲感謝各地方首長們，並說「讓我們一起打拼」。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

陳吉仲指出，農產品外銷環節真的很繁多，這也就是為什麼農委會要來整合所有的農民、農民團體、外銷業者、甚至國外的通路商一起來共同合作，建立「農產品外銷平台」，因此歡迎各地方政府一同來加入這個平台，這是因為在農產品外銷的分工上，與出口國的談判、檢疫條件、用藥輔導等工作，都是由農委會來負責；然而在農民的生產端上，除了我們的農糧署、改良場的協助，我們也希望可以結合地方政府，共同建置執行冷鏈物流等，兼顧各個環節，把台灣優良的農產品賣出去。



陳吉仲最後說，要感謝全國的朋友如此關心農產品外銷的議題，也要感謝願意共同把台灣農產品賣出去的縣市長們，以及所有的外銷業者，讓我們一起打拼！

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