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激戰已婚男同事！小三墮胎急撇：孩子前男友的　櫃姐人妻用LINE狠打臉

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▲男子搞外遇。（示意圖／CFP）

▲已婚的吳男和同事蘇女發展出婚外情。（圖／示意圖，無關本案／CFP）

地方中心／高雄報導

一名已婚的吳姓男子和同事蘇姓女子發展出婚外情，蘇女甚至因此懷孕，而吳妻得知後氣得怒告通姦並求償50萬，但兩人東窗事發的第一時間就去做了人工流產，並於審理期間矢口否認姦情，蘇女甚至辯稱流產的小孩是前男友的，只是拜託吳男幫忙簽名，不過吳妻當庭拿出LINE對話證據，狠狠打臉兩人的說詞。

根據《蘋果日報》報導，吳男和蘇女是同事關係，但兩人卻從單純的同事情，發展成罪惡的婚外情，還多次背著吳男的櫃姐正宮亂來，而事情曝光後，吳妻氣得要丈夫趕緊處理這件事，並怒告通姦。怎料，吳男與蘇女因害怕吃上官司，竟然在第一時間就到婦產科做人工流產，而事後還囂張的狡辯，流產的孩子是前男友的，而前男友拋棄她，所以才會請吳男代為簽名。

吳男也辯稱，妻子當時情緒不穩定，所以才會任由妻子罵他，極力否認有外遇行為。不過吳妻早料到兩人會用各種理由為自己脫罪，於是當庭拿出吳男和她母親，甚至是吳男與蘇母的對話紀錄，對話內容也提到「不要生下來」、「給我時間」等語，且法官也認定蘇女口中的前男友，只是拿來為自己脫罪的藉口，因此判吳、蘇2人應賠償吳妻25萬元。

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關鍵字：外遇,墮胎,人妻,小三

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