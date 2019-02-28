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怒嗆陳吉仲「我像個屁」　韓國瑜再開砲：訂單不會自己掉到我的禿頭上

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▲▼ 韓國瑜回嗆陳吉仲「我像個屁」。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜先是回嗆陳吉仲「我像個屁」，28日也針對此事發表兩點聲明。（圖／記者洪正達攝）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜日前出訪星馬，卻遭到農委會主委陳吉仲狂酸「外銷訂單都是既有通路」，讓他氣得27日在新加坡怒罵「我韓國瑜在陳吉仲眼裡像個屁」此外，他也於28日在臉書發表兩點聲明表示，「人民選我們出來不是讓我坐在市政府裡等訂單掉到我的禿頭上，而是我們必須天涯海角地去為高雄農漁民爭取真正的訂單與穩定的通路。」

韓國瑜28日在臉書發表兩點聲明，「國家有沒有既有通路我無從知曉，但高雄缺少農漁產品外銷訂單是不爭事實，人民選我們出來不是讓我坐在市政府裡等訂單掉到我的禿頭上，而是我們必須天涯海角地去為高雄農漁民爭取真正的訂單與穩定的通路。」而他也提到，「我們此次星馬行並沒有要求與任何政治人物會面，也從未高調公布行程內容，因為行程主軸本來就只是為了簽合約、找訂單，其他一切都是客隨主便、隨遇而安。」

▲▼ 韓國瑜再開砲　訂單不會自己掉到禿頭上 。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

▲韓國瑜表示，我們必須天涯海角地去爭取真正的訂單與穩定的通路。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

韓國瑜日前與新加坡超市簽下3年3500萬元台幣的訂單，但陳吉仲27日進立法院備詢時卻表示，新加坡2大超市是去年本來就有的通路。這一番說法聽在韓國瑜耳裡相當不是滋味，因此他也少見的動怒並回嗆「不管是現在在國外打拚搶訂單，或是之前在北農4年，對陳吉仲來講都是無效的，我韓國瑜在陳吉仲眼裡像個屁！」，而他也怒批，「韓國瑜在台北農產幹了4年半總經理就像放了個屁一樣，不幹業務一樣好？韓國瑜幹業務也是如此？高雄市團隊來星馬，來跟不來，結果是一樣的？所以在陳吉仲嘴巴，韓國瑜永遠是個屁是這個意思嗎？到底誰講話才是個屁！」

對此，韓國瑜也表示，自己這次出去搶訂單，卻受到國內一些人的酸言酸語，反而是新加坡這裡的好朋友們雖然跟自己不認識，竟然還這樣熱烈幫忙。

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關鍵字：韓國瑜,高雄,訂單,陳吉仲

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