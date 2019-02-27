冬山客運班次異動民眾不便　陳歐珀協調有成

▲▼宜蘭冬山鄉客運班次異動，造成民眾往返大台北地區的不便，民進黨籍立委陳歐珀召集各方代表協調有成。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

冬山地區前往新店、南港上班民眾逐漸增加，其主要交通工具即搭乘國光和大都會客運，但因2019年起客運業者調整部分全程車班次，造成民眾生活不便、抱怨聲不斷。立委陳歐珀邀集公路總局台北區及台北市區監理所、宜蘭縣政府交通處、冬山鄉長林峻輔、縣議員張秋明、縣議員謝燦輝、鄉代江文賢、鄉代游閔吉及客運代表等相關單位共同研議，並決定加強上下班尖峰時刻全程車班次安排。

鄉長林峻輔及縣議員謝燦輝、張秋明共同表示，2019年初全程車班次調整後，客運停靠冬山的時間對往返台北宜蘭的上班族非常不便，平均交通時間較原先多了1個小時左右，因此收到許多民眾的陳情，希望業者能在合理的範圍適度調整，避免造成民眾生活困擾。

陳歐珀指出，經協調後特別加強上下班尖峰時間全程車次，方便居住冬山民眾上下班。國光客運從蘇澳發車班次為早上5點40分、6點20分、6點50分、7點20分、8點，下午從圓山發車班次則為17點、17點30分、18點、19點等；大都會客運從蘇澳發車班次為早上6點30分、7點30分、8點，下午從新店發車班次為下午18點30分、19點30分、20點30分、21點30分等，並自2019年3月10日開始實施。

陳歐珀表示，大眾運輸宗旨在於提供民眾便捷的交通，而民意代表則是負責全力監督協調，扮演好溝通橋梁的角色。年前已先請公路總局陳彥伯局長協助處理，後經再次協調後也依民眾需求訂下明確班次時間，也感謝國光、大都會客運公司的協助。