宜蘭家戶節能不必等　每戶最多1萬9000元

▲▼宜蘭家戶節能每戶可汰換最多2台冷氣、1台冰箱，搭配申請居家隔熱改造補助，節能又可現賺1萬9千元。（圖／宜蘭環保局提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

為鼓勵宜蘭鄉親共同響應節電行動，宜縣府擴大補助民眾汰換冰箱、冷氣，已於25日公告開始受理申請，2019年補助家電項目為具能源局核准登錄「能源效率分級」1或2級之「冰箱」及「冷氣」，每台最高補助3千元，每戶可汰換最多2台冷氣、1台冰箱，搭配申請居家隔熱改造補助，節能又可現賺1萬9千元。

宜蘭環保局長周錫福表示，節能冷氣每kW（不計小數）補助1千元，節能冰箱每公升補助10元，不過只有「舊換新」才有，補助可回溯至2018年12月7日之後所購買之產品，補助數量為冰箱1千500台及冷氣800台，共計約補助2千300台。

2019年申請更是提供了許多便民措施，像是發票載明廠牌及型號可免檢附產品保證書／卡、公告日前汰換而沒有舊機照片亦可申請、發票可提供影本等，方便民眾申請。另住家若有西曬高溫的困擾，利用開口通風、隔熱材、綠化來降低室內溫度，每案補助50％的改造工程費用，最高上限1萬元。

周錫福說，宜蘭縣民勤儉持家，電器還能用就會捨不得換，其實電器使用久了，可能因零件耗損反而增加耗能。加上早年的電器設計，沒有能源效率規範，往往為了省去成本，製作與控制較為簡單，同類型的舊電器往往比新電器耗能要高，鼓勵民眾購買能效1、2級之產品，後續長期電費省下的金額比補助額更加可觀。

有關「108年宜蘭縣家戶節能家電舊換新計畫」、「宜蘭縣住宅節能─居家隔熱改造補助計畫」只要是位於宜蘭表登非營業用電戶（住家）即可申請，詳情請上宜蘭縣政府環境保護局官網查詢www.ilepb.gov.tw，或電話洽詢03-9907755分機704／202。