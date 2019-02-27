相機奇幻漂流記偶劇表演　岳明國小6年忠班難忘畢旅

▲▼宜蘭岳明國小6年忠班師生，因「相機奇幻漂流記」際遇，將前往台灣靠海的學校巡演偶劇，並「表演一場，淨灘一場」，且成為最難忘的畢業旅行。（圖／李公元提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

2018年3月27日，宜蘭蘇澳鎮岳明國小當時的5年忠班學生，在蘇澳鎮無尾港海邊淨灘時，撿到一台相機，透過網路串連找到日籍失主椿原世梨奈，才知道這台相機是從日本石垣島漂流到台灣蘇澳，「相機奇幻漂流記」也成功串起台、日兩國民間情誼。拾獲相機的學生，在導師李公元帶領下，將這段故事改編成布袋戲，以「表演一場！淨灘一場！」宗旨先到壯圍鄉過嶺國小演出，分享奇妙際遇，並呼籲大家關切海洋垃圾問題。參與學童笑說，這將會是一段最難忘的畢業旅行。

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蘇澳岳明國小6年忠班導師李公元表示，「相機奇幻漂流記」對學生們是難得的奇妙經驗，但背後反映海漂垃圾等問題，所以「表演一場，淨灘一場」偶劇取名「神奇的海漂相機」，從籌畫、排演到演出，歷時超過半年，劇情從海漂相機延伸，利用淨灘取得的素材製成道具，用演出關注垃圾對海洋造成的破壞。

偶劇演出中使用的材料，也大量採用淨灘時撿回的垃圾，並準備數張海洋動物因為海洋廢棄物受傷甚至死亡的照片，傳遞話劇的中心思想。

今是巡演啟動日，師生選擇同在宜蘭的壯圍鄉過嶺國小做第一站，現場吸引50名學生欣賞話劇，兩校師生、家長也帶著孩子一起到壯圍海邊淨灘，近百人的隊伍相當壯觀，過程也相當愉快。

巡演活動是先到壯圍鄉過嶺國小展開校外首演，現場吸引50名學生欣賞話劇，兩校師生、家長也帶著孩子一起到壯圍海邊淨灘，近百人的隊伍相當壯觀，過程也相當愉快。

另外，學生們也寫信向台灣各縣市臨海學校「自薦」，最後獲得西部縣市4校回函邀請，預計3月4日起用5天時間，到桃園內海國小、彰化芳苑國小、嘉義好美國小及高雄旗津國小演出。

參與演出學生江至又指出，她在劇中負責配音，雖然站在陌生人面前演出「很緊張」，不過她們為了巡演籌畫許久，既然有機會演出就要做到最好，而且是最棒的畢旅經驗。

▲2018年3月27日，宜蘭蘇澳鎮岳明國小當時的5年忠班學生，在蘇澳鎮無尾港海邊淨灘時，撿到一台相機，後來透過網路串連找到日籍失主椿原世梨奈（左），她來台時在學生的陪伴下首度體驗淨灘。（圖／李公元提供）