宜縣教育藍圖「愛的三次方」　網批：那是啥？天龍國論述？

▲▼宜蘭教育處長王泓翔26日在宜蘭縣務會議中，發表宜縣未來4年未來教育藍圖「愛的3次方程式」，希望鼓勵各校在既有基礎上，為特色課程升級。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭教育處長王泓翔，26日在宜蘭縣務會議中，發表宜縣未來4年未來教育藍圖，以「愛的3次方程式」為主題，希望鼓勵各校在既有基礎上，為特色課程升級，並融入雙語與科技課程；卻遭縣內教育工作者批評「是喊口號，根本是天龍國論述，讓人聽不懂」；王泓翔表示，虛心接受外界指教，不過願景重點很清楚，就是支持學校為現有課程升級。

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宜蘭教育處長王泓翔的宜縣未來4年未來教育藍圖「愛的3次方程式」願景，主打3核心3策略及7主軸，3核心以具啟發性、具創新及具互動性，3策略為賦能、激勵及促進作為，7大主軸則分別為雙語、體育、自然、美感、閱讀、科技及技職教育，盼透過這些概念，讓縣內學生能自主學習，成為終身學習者。

但化名「宜蘭司馬」的宜蘭教育工作者，近期卻投書媒體批評，王泓翔提出的「愛的3次方程式」願景，根本是天龍國式論述，直言把地方國民教育搞得如此複雜深奧，到底是凸顯在位者的博學多聞，還是搞死現場老師與家長？老師看懂嗎？家長聽懂嗎？尤其是如果宜蘭教育處只會呼口號辦教育，錯把瞎忙當認真，到頭來恐怕還是陷入「累死三軍」的無限輪迴中！

面對批評，王泓翔說，對於每個人的批評與指教，教育處虛心接受，宜蘭縣未來4年教育願景，是與縣內所有校長，一起構思完成，願景核心其實很簡單，是希望透過支持的力量，鼓勵學校在既有的基礎之上，升級現有的特色課程，例如融入雙語化與科技的元素等。