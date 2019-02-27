　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

惠台31條滿周年！國台辦推「31條」APP　安峰山：展示25省區市實施細則

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲大陸國台辦發言人安峰山。（圖／記者曾俊豪攝）

▲大陸國台辦發言人安峰山。（圖／記者曾俊豪攝）

記者朱世凱／綜合報導

「惠台31條措施」將在明（28）日滿一周年，中國互聯網協會也發布一款「31條」移動服務應用產品。大陸國台辦發言人安峰山指出，「為了更好地為兩岸同胞特別是台灣同胞提供優質的兩岸資訊服務，海峽兩岸互聯網交流委員會在『31條惠及台灣同胞措施』發布實施一周年之際，研發了名為『31條』的APP，將在今（27日）天正式發布。」

他表示，該產品目前能夠實現兩岸資訊集合、權威訊息發布和社區問答互動三大主體功能，能夠集中展示目前大陸包括25個省區市在內的72個地方落實「31條」的實施細則、最新資訊並解答網友的提問。

安峰山也說，「31條」APP是首款提供兩岸資訊服務的權威移動應用平台，將在互聯網各大應用市場陸續上架，內容和服務功能也將不斷完善。歡迎兩岸同胞特別是台灣同胞下載使用，並提出改進意見和建議。

他接著表示，「31條措施」實施一年來，給台企在大陸的投資興業和台胞在大陸的發展都帶來了實實在在的好處，取得了良好的效果。一是提升了台灣同胞在大陸各地學習、工作、生活的便利化；二是台灣同胞享受同等待遇在更大範圍和更多領域得到了落實；三是台灣同胞有更多的參與感、獲得感和融入感，進一步促進了兩岸經濟社會的融合發展。

▼深圳市政府曾召開「落實惠台31條」記者會。（圖／記者曾俊豪攝）

▲▼深圳市政府召開「落實惠台31條」記者會。（圖／記者曾俊豪攝）

安峰山指出，截至目前，大陸已經有包括25個省區市在內的72個地方分別制定了具體的落實舉措，涵蓋東部地區的全部省份、中西部和東北地區大部分省份及全部的計劃單列市；不少地方公佈了包括政策解讀、辦事流程和聯繫電話等內容的實施細則，基本上做到了「條條有案例、項項有著落」；一些地方結合本地的實際先行先試，為台胞台企提供了更多的與當地居民和企業的同等待遇。

►►31條一周年／《31條惠台措施》「涵蓋22省區」　盤點15地實施成果

他也分析，近一年來，據不完全統計，已經有2000多家台企享受到高新技術企業等各類的稅收優惠，有100多家台企獲得工業轉型升級、綠色製造、智能製造等專項資金的支持，有一批優秀台企中標了北京新機場、港珠澳大橋、武漢天興洲長江大橋、杭州城市名片燈光秀等政府採購項目，有800多名台胞考取了多個熱門行業的資格，有100多名台胞獲得各地「五一勞動獎章」、「三八紅旗手」、「五四青年獎章」等各類榮譽稱號。

他最後說，2018年，台生​​報考大陸高校的人數、台青來大陸就業的人數以及由大陸就業創業機構所提供服務的新增台企數量都保持了兩位數的增長；越來越多的台胞台企特別是台生、台青選擇來大陸發展，實現人生理想。

ET快訊
快訊／空軍S70C尾旋翼斷裂　降落擦撞廢棄崗亭
20:00竹北鬧區送肉粽！「只到溪邊」引恐慌　里長：一定坐車

關鍵字：惠台31條,31條,國台辦,安峰山,惠台APP

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

午休客人突上門！他「嘴裡含飯」忙招呼卻遭客訴：吃相難看…網全傻了

與丈夫大吵！25歲媽媽「抱4歲孩子」31樓丟下…隨後縱身跳樓

抽中新車！他爽翻整晚睡不著　當天兌獎變「豆腐乳」…原因超傻眼

任正非：孟晚舟永生永世不可能做接班人　因為她沒有技術背景

27歲帥警激似林志穎！6年後照片曝光「長這樣」…網笑：很操齁

《還願》恐懼蔓延！網點名「日月明功虐死案」：真實事件才更嚇人

影／氫化爐爆炸！白衣男遭「火柱噴射」衝上屋頂　只剩碎片飄落下…

影／機車猛撞計程車！後座女「騰空飛10m」爆頭亡…網嚇：夜市人生是真的

小米9「沙漠桌布」爆抄襲蘋果！官方發圖澄清：是雪山…掀網論戰

韓國瑜「愛情產業鏈」成了！　高雄婚慶代表赴福建簽署合作協議

羅志祥錄到一半...地上撿到Bra　失主當場崩潰：好丟臉

Ella快嘴飆完《你要的全拿走》　 網驚：比林俊傑羅志祥都強

白狼衝立院失足「糗跌入棺材」 小弟急護駕：保護總裁！

華為首款5G可摺疊手機要價8萬　Mate X 下載1GB只需3秒！

國二男寒假跟媽借3600元擺攤 8天「狂吸7.8萬台幣」還雇2助手

40年首見！深夜誤闖1米6窄巷　門貼牆車主搖窗「密室脫逃」

親姐姐跟好兄弟親密接吻歐巴弟嚇傻衝樓上：什麼情況

Gail《心花開》唱太好　李千那：我爸說比我還好聽

小鬼《玩很大》選新歡了！　 鬼嫂「第一次節目爆哭」：心情超不好

「住宅轉租新制」6／1上路　消保處：電費、押金上限全改

韓國瑜「愛情產業鏈」成了！　高雄婚慶代表赴福建簽署合作協議

「剝光衣服示眾再斬首」！古代被處裸刑三大美女...下場悽慘無比

談金馬供水供電　國台辦：福建省初步完成研究規劃「已做好前期準備」

《還願》在陸下架　國台辦：依法管理，很正常

台高中生申請陸大學門檻再降！國台辦：國英數任一科達均標即可

惠台31條滿周年！國台辦推「31條」APP　安峰山：展示25省區市實施細則

「中國5G」在巴塞隆納大放異彩　主辦方：年中還要在上海辦專場

「全球最賺」京滬高鐵上市！年利潤近590億

給我掃帚都跟他拚！　國台辦諷蘇貞昌「盲人騎瞎馬」

小英上CNN談「陸軍事威脅」　新華社嗆：為保權力可謂機關算盡

美容師「專業手技」洗澡按摩　熟客博美爽瞇眼：金蘇湖～

彩券「大福彩」將在4月27日停售　今頭獎上看2.3億元

出訪也開砲　柯文哲：民進黨不是被新潮流搞垮的嗎？

2原因揭開「送肉粽」傳至北部的秘密　跟「利益」有關…桃園內壢也辦過

台語女歌手在墓園尿尿！　狂道歉「我是來工作的」

鄧超曝光陪老婆逛街的8個內心話　「要走很久很久很久的路」

「公投脫鉤選舉」政院審查有共識！人權不能公投還有爭議

【廣編】「FIN纖氣泡水」清爽暢快　四大超商優惠價上市

再爆降血壓藥用到「致癌原料」　藥師怒吼：可否一次查清楚？

經濟部3月召開電價審議委員會　4月起電價估一口氣漲3%

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

大陸熱門新聞

談和平統一 國台辦：台灣永保太..

他緊貼砂石車　下一秒當場遭輾斃

與丈夫大吵！媽媽抱孩子31樓丟..

女兒被打　狠父衝校園捅死男童

陸星巴克貓爪杯開賣　代購一個6..

他走前一扔…2分鐘後麻辣鍋「炸..

抽中新車！他當天兌獎卻變「這個..

前女友約他上山脫光　被打劫4...

作業沒寫完挨罵　14歲女逃13..

點破！　國台辦前副主任：國民黨..

擴大交流　沙國各學校將開漢語課

午休吃飯！他忙招呼客人卻被客訴

31條一周年／統戰vs.惠台 ..

國台辦諷蘇貞昌 盲人騎瞎馬

更多熱門

相關新聞

國台辦：福建省初步完成向金馬供水、電的研究規劃

大陸國台辦27日上午舉行例行記者會，發言人安峰山針對官方向金門、馬祖供水供電事宜作出回應。他表示，擴大和深化兩岸各領域交流合作「是我們一貫的政策主張」，尤其2018年出台「31條惠及台灣同胞措施」，其中就包括實現向金門供水等系列措施，而官方的態度也非常明確，對於金馬兩地的需求「願意盡一切努力為他們實現更大更好發展創造機遇」。

《還願》在陸被禁　國台辦：很正常

國台辦：台高中生赴陸求學再推2項便利！

國台辦諷蘇貞昌 盲人騎瞎馬

國台辦：歡迎綠營來交流

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

新竹今晚「送肉粽」　路線地點曝光

醫生切除子宮救產婦！斷後被丈夫飆罵

舒跑加春藥想和妻炒飯　姪女口渴全喝光

議員偷情小三13年　扶不了正燒炭尋短

張景嵐爆分手小煜　3年感情因妙禪生變

修杰楷「400萬特斯拉」座椅全是純白色！豪華內裝曝光

騎車幫病女拿藥！苗栗男被大貨車拖輾爆慘死

半套妹按摩1小時　警：我起生理反應

《玩很大》嘉賓女神溫泉照流出！

女剁骨分屍小鮮肉　卻在逆向轉彎露餡

車床小男友月入10萬「悲劇分手」她怒剁9袋屍

曾之喬炒菜穿這樣　網暴動：太性感

老外沒健保掛急診　帳單讓他傻眼

嬤想摸7個月娃被阻！吼：有病別帶出來

更多

最夯影音

更多

羅志祥錄到一半...地上撿到Bra　失主當場崩潰：好丟臉

Ella快嘴飆完《你要的全拿走》　 網驚：比林俊傑羅志祥都強

白狼衝立院失足「糗跌入棺材」 小弟急護駕：保護總裁！

華為首款5G可摺疊手機要價8萬　Mate X 下載1GB只需3秒！

國二男寒假跟媽借3600元擺攤 8天「狂吸7.8萬台幣」還雇2助手

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面