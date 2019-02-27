惠台31條滿周年！國台辦推「31條」APP　安峰山：展示25省區市實施細則

▲大陸國台辦發言人安峰山。（圖／記者曾俊豪攝）

記者朱世凱／綜合報導

「惠台31條措施」將在明（28）日滿一周年，中國互聯網協會也發布一款「31條」移動服務應用產品。大陸國台辦發言人安峰山指出，「為了更好地為兩岸同胞特別是台灣同胞提供優質的兩岸資訊服務，海峽兩岸互聯網交流委員會在『31條惠及台灣同胞措施』發布實施一周年之際，研發了名為『31條』的APP，將在今（27日）天正式發布。」

他表示，該產品目前能夠實現兩岸資訊集合、權威訊息發布和社區問答互動三大主體功能，能夠集中展示目前大陸包括25個省區市在內的72個地方落實「31條」的實施細則、最新資訊並解答網友的提問。

安峰山也說，「31條」APP是首款提供兩岸資訊服務的權威移動應用平台，將在互聯網各大應用市場陸續上架，內容和服務功能也將不斷完善。歡迎兩岸同胞特別是台灣同胞下載使用，並提出改進意見和建議。

他接著表示，「31條措施」實施一年來，給台企在大陸的投資興業和台胞在大陸的發展都帶來了實實在在的好處，取得了良好的效果。一是提升了台灣同胞在大陸各地學習、工作、生活的便利化；二是台灣同胞享受同等待遇在更大範圍和更多領域得到了落實；三是台灣同胞有更多的參與感、獲得感和融入感，進一步促進了兩岸經濟社會的融合發展。

▼深圳市政府曾召開「落實惠台31條」記者會。（圖／記者曾俊豪攝）

安峰山指出，截至目前，大陸已經有包括25個省區市在內的72個地方分別制定了具體的落實舉措，涵蓋東部地區的全部省份、中西部和東北地區大部分省份及全部的計劃單列市；不少地方公佈了包括政策解讀、辦事流程和聯繫電話等內容的實施細則，基本上做到了「條條有案例、項項有著落」；一些地方結合本地的實際先行先試，為台胞台企提供了更多的與當地居民和企業的同等待遇。

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他也分析，近一年來，據不完全統計，已經有2000多家台企享受到高新技術企業等各類的稅收優惠，有100多家台企獲得工業轉型升級、綠色製造、智能製造等專項資金的支持，有一批優秀台企中標了北京新機場、港珠澳大橋、武漢天興洲長江大橋、杭州城市名片燈光秀等政府採購項目，有800多名台胞考取了多個熱門行業的資格，有100多名台胞獲得各地「五一勞動獎章」、「三八紅旗手」、「五四青年獎章」等各類榮譽稱號。

他最後說，2018年，台生​​報考大陸高校的人數、台青來大陸就業的人數以及由大陸就業創業機構所提供服務的新增台企數量都保持了兩位數的增長；越來越多的台胞台企特別是台生、台青選擇來大陸發展，實現人生理想。