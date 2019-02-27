《還願》在陸下架　國台辦：依法管理，很正常

▲國台辦發言人安峰山 。（圖／記者曾俊豪攝）

大陸中心／綜合報導

台灣恐怖遊戲《還願》因遊戲內符咒隱藏暗批大陸等字眼，引起對岸玩家不滿，目前已經從大陸Steam商店下架。對此，國台辦發言人安峰山27日表示，「大陸方面依法依規對互聯網和電子產品進行管理，這是很正常的事情。」

日前有玩家發現，遊戲當中某處貼滿符咒的走廊上，其中一枚符咒上的印章文字似乎是大有來頭，首先外側上分別印有「呢」、「嘛」、「叭」、「唭」，音似「你媽 87」，而下面印章的篆體字內容則是寫著大陸領導人的姓名。對此，大陸玩家氣炸了，紛紛要求遊戲工作室赤燭道歉。

在國台辦27日上午的例行新聞發布會上，發言人安峰山對「還願下架」表示，「您提到的這個電子游戲我不了解，但是大陸方面依法依規對互聯網和電子產品進行管理，這是很正常的事情。」

▼目前印章上的文字現已修改為「恭賀新禧」。（圖／翻攝自《還願》遊戲畫面）

赤燭已經在23日公開對外致歉，其聲明中寫道，「事情起於一位成員在美術素材中置放一段文字，由於專案期間每個人各忙於其職，這件事情發生時，其他赤燭成員是不知情的」，一直到 2 月 21 日有玩家朋友提報團隊成員才發現到這件事情，因此在發現當下即緊急地置換了美術素材。

赤燭也在聲明中稱，「合作發行商 Indievent 以及還願專案投資人唯晶科技是完全不知情的，目前與他們的合作關係已終止，相關損失我們也會依合約承擔。」

六位創辦人在聲明的最後也強調，「赤燭遊戲是起於一群單純喜愛遊戲的人，成立這四年來，很感謝各方的厚愛、批評與指教，但在專案管理的失職，我們責無旁貸，《還願》已經在 Steam 中國區全面下架，Steam 也會協助相關退款事宜。」

▼陸玩家評論。（圖／翻攝自Steam頁面）