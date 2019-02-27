台高中生申請陸大學門檻再降！國台辦：國英數任一科達均標即可

▲大陸國台辦發言人安峰山 。（圖／記者曾俊豪攝）

大陸中心／綜合報導

為進一步便利台灣高中畢業生來大陸接受高等教育，教育部2019年起將再調整台灣高中畢業生申請大陸高校（大學）的標準。大陸國台辦發言人安峰山27日指出，陸方不斷為台灣青年學子來大陸學習、就業、創業創造更好條件，提供更大的發展空間。另外，教育部門和有關高校本著「兩岸一家親」的理念，積極為台生到大陸求學創造更好條件，提供相關便利。

安峰山表示，為了滿足台生踴躍報考大陸高校的實際需求，並根據台灣學測考試的變化，自2019年起，凡持有相關證件並參加當年學測考試，語文、數學、英文三門科目任何一門成績達到均標級以上的台灣高中畢業生，都可直接向大陸高校申請就讀。

▲申請北京清華大學的台高中生需在學測中國英數均達頂標。（圖／CFP）

此外，「2019年具備招生台灣高中畢業生的大陸院校有336所，含16所預科招生院校，較去年增加了20所。其中有不少是大陸「雙一流」建設高校，還有支撐區域發展的特色優質學校，可以滿足台灣學生的多樣化需求。」安峰山說，「台灣高中畢業生可以透過相關高校網站和『祖國大陸面向港澳台招生信息網』來查詢招生簡章，獲取報考訊息，並提交相關的申請。」