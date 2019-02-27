談金馬供水供電　國台辦：福建省初步完成研究規劃「已做好前期準備」

▲兩岸通水跨海管道總長27.56公里。（圖表／資料照片）

大陸中心／綜合報導

大陸國台辦27日上午舉行例行記者會，發言人安峰山針對官方向金門、馬祖供水供電事宜作出回應。他表示，擴大和深化兩岸各領域交流合作「是我們一貫的政策主張」，尤其2018年出台「31條惠及台灣同胞措施」，其中就包括實現向金門供水等系列措施，而官方的態度也非常明確，對於金馬兩地的需求「願意盡一切努力為他們實現更大更好發展創造機遇」。

安峰山指出，習近平總書記在《告台灣同胞書》40週年紀念會上提及「中國人要幫中國人、兩岸要應通盡通、要提升經貿合作的暢通、基礎設施聯通、能源資源互通和行業標準的共通」，同時提出可以率先實現金馬兩地同福建沿海地區的通水、通電、通氣、通橋，這體現出「我們以人民為中心的發展理念」；大陸著眼兩岸同胞的共同發展，將幫助台灣同胞解決經濟民生方面的實際問題，提供更好更多的發展條件。

安峰山說，金馬兩地的民眾長期以來希望大陸幫助解決用水用電緊缺等困難，曾經多次表達通氣、通橋的訴求；官方將繼續採取積極舉措，加快福建沿海地區與金馬兩地通氣、通橋的互聯互通建設展；目前福建省有關方面已經初步完成向金門供電以及向馬祖供水的研究規劃，並且做好前期準備。