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學徒怨「我受夠每天都在切菜」　師傅連問「14個會嗎」神打臉：超白目

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▲餐飲業,廚師,廚房,抽菸,點火,用火,炒菜。（圖／翻攝自pixabay）

▲成為當家大廚之前都得先經歷當學徒。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名廚房學徒抱怨每天只是在切菜，「我覺得我可以做其他更多的工作內容」。師傅連問14個問題後直呼，「真的超白目」、「好險現在老了，不然廚房裡又要多了一條冤魂！怨氣衝天呀。」他也說，學徒都不知道師傅在正常班表下班後，「都默默留在店裡哭泣」。

▼原PO對學徒曉以大義。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

請繼續往下閱讀...

餐飲業,廚師,服務業,廚房,大廚（圖／取自免費圖庫pixabay）

師傅近日在「爆怨公社」臉書社團，還原他和學徒的對話：

學徒：師傅，我受夠了！每一天都在做一樣的事。我來當學徒，不應該每天只是這樣重複重複的切菜！
原PO：那請問哪一個人不是每天都在做一樣的事？那你每兩周都領一樣的工資，怎麼沒看到你不要拿？
學徒：反正我來當學徒就是不應該只是這樣而已！我覺得我可以做其他更多的工作內容！
原PO：那你會烤牛排嗎？會舒肥料理嗎？會寫菜單嗎？會烤阿根廷慢烤嗎？會煮醬料嗎？會切魚去骨嗎？會清修分切牛排嗎？認識牛排部位嗎？了解食材特性嗎？會算成本嗎？會磨刀嗎？你開過店嗎？你會做甜點嗎？你會做麵包嗎？你告訴我，你會什麼？
學徒：都不會。
原PO：那回去學怎麼把菜切好。
學徒：……好的，師傅！

▼學徒抱怨都只是在切菜，讓原PO聽了超傻眼。（圖／示意照／記者陳俊宏攝）

▲▼切菜、蔬菜、廚房。（圖／記者陳俊宏攝）

「真的超白目」，原PO寫道，「好險現在老了，不然廚房裡又要多了一條冤魂！怨氣衝天呀。」有網友說，「我會跟他講，等你坐到我這個位子的時候，你會懷念以前切菜的日子」；原PO回「我好懷念只需要切菜的日子」；該網友又說「學徒都想當師傅，但是都不知道成為師傅之後要做多少事情。雖然我不是廚師，但是我也帶過很多這種學徒」；原PO回「他們都不知道師傅在正常班表下班之後，都默默留在店裡哭泣，哈哈哈」。

其他人則說，「基本功先學好很重要」、「沒有耐心要怎麼把菜做好」、「師傅沒叫人滾就不錯吧」、「直接跟他說能夠handle一切，再來跟你說教」。

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關鍵字：師傅,學徒,爆怨公社

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