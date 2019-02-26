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藍營總統初選排除全民調？　盧秀燕：要會贏！不是自己爽！

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▲▼台中市長盧秀燕主持市政會議。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕認為國民黨總統初選要找出能勝選的候選人。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕26日主持市政會議，媒體問到藍營內部傳出總統初選將排除全民調，盧秀燕對此表示，我們應該尊重黨員，但也要找出能「勝選」的候選人，「要會贏！不是自己爽！」她覺得務必思考，提名人一定要能夠贏得大選，這非常重要。

台中市政府26日上午舉行市政會議，由法制局進行「認識地方法規─法規是落實政策的工具」專案報告，並頒獎給榮獲「台中市政府各機關107年度辦理各類重大活動落實平等參與計畫」評核績優機關。

▲▼台中市長盧秀燕主持市政會議。（圖／台中市政府提供）

▲台中市長盧秀燕主持市政會議。（圖／台中市政府提供）

媒體會後提問，國民黨內部傳出總統初選將將排全民調，以黨員投票進行。盧秀燕表示，我們應該要尊重黨員，另一方面，她覺得能夠找出能「勝選」的候選人非常重要。本黨目前浮上檯面的人資歷、從政經歷都很久，都有一定的國家社會理念，這點無庸置疑。

她也說，不過另一方面，我們要思考「要會贏！不是自己爽。」也就是說，我們提名一個人，結果沒有辦法選贏，那這沒用，只能在初選時很高興，大選時通過不了。她覺得務必思考，提名人一定要能夠贏得大選，這個非常重要！

另外，有人問盧秀燕，總統蔡英文25日接受CNN專訪時，針對兩岸關係表示「我們防衛準備是隨時的，對於隨時都可能發生的攻擊，我們已是24小時戒備情況」的看法。盧秀燕表示，最近兩岸關心蠻緊張，尤其總統講了話以後。她覺得這樣的講法可能反讓民眾更恐慌，為什麼總統特別提一個「24小時」？是不是我們應戰能力只有24小時？我在基層跑行程時，的確有些民眾或役男家長蠻恐慌的。她建議總統，最近應適時澄清解釋就好了。

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關鍵字：盧秀燕,台中市,市政會議,總統初選,蔡英文,CNN

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