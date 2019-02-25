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蔡英文：國艦國造帶動405億產值、8000高品質工作機會

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▲▼磐石號油彈補給艦,磐石艦,磐石軍艦,AOE-532,中華民國海軍,後勤艦艇,國艦國造（圖／資料照／記者季相儒攝）

▲磐石號油彈補給艦。（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文25日下午出席國艦國造本土化供應商大會時表示，近一波建案可望帶動近405億產值，後續也會有更多的建案釋出，保守估計國防產業可創造逾8000個高品質工作機會。

由於近年全球造船業陷入低潮，各國的造船廠倒閉將近三分之二，不過蔡英文認為，這個時候卻是最需要訂單的時候，台灣擁有相當好的造船技術，要讓這個產業可以發展，就是要「國艦國造」。

蔡英文表示，國防自主的方向上，海軍、海巡署建案替國內廠商帶來許多商機，需要船艦種類也相當的多，有些是為了海巡，有些是國防，而這一波的國艦國造案，帶動近405億新台幣的產值，後續的建案也可帶來更多商機。

蔡英文再次重申，5+2產業創新計畫當中，國防是重要策略產業，台灣具有相當規模的國防需求，每年支出高額經費，不能只做採購支出，也應該要成為經濟成長與產業技術創新的助力，帶動造船、周邊機械、材料、電機產業投入。

不過，蔡英文認為，技術差距有些裝備必須透過採購取得，在技術合作與轉移上，要讓台灣廠商學到更多新的技術，包括後續維修、保養、裝備升等等。

蔡英文強調，軍方技術轉向民間，或民間技術轉移到軍方，都能幫助產業成長，民間企業也透過承接規格較高的軍事建案提升實力，進一步佈局全球市場。

蔡英文指出，國防產業也是培育專業人才的發展機會，保守估計可以創造8000個以上的高品質工作機會，政府也會盡力協助台灣國防打造具有未來性的國防產業。

▼總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

▲▼總統蔡英文出席海巡破獲全國最大宗新興毒品物流倉儲記者會。（圖／記者李毓康攝）

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