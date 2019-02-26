　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

民進黨不斷煽動兩岸敵意　《人民日報》：繼續說夢話，死路一條

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲總統蔡英文。（圖／路透社）

▲蔡英文。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

大陸官媒《人民日報》海外版「日月談」26日撰文警告，民進黨當局領導人忽而裝成「大力水手」當網紅，忽而又扮演「花旦」告洋狀，不斷煽動兩岸敵意，尤其是蔡英文、蘇貞昌等不停說「戰」論「戰」，企圖以武獲「獨」、以武拒統，若繼續裝睡夢囈，只會把台灣推向更危險的深淵，死路一條。

文章以「蔡英文們，別說夢話了」為題指出，蔡和蘇時而頻繁出入台軍，鼓吹所謂「大陸威脅論」；時而瘋狂叫囂「萬一兩岸之間發生戰爭，給我一隻掃帚都會跟大陸拼」。農曆新年前蔡英文給教皇寫信，告洋狀指責大陸「不放棄武力威脅」；過完年就又在美國媒體前裝委屈、博同情，乞求其他國家在「大陸武力進攻台灣」時共同站出來。

「誰都看得出來，蔡英文和她的同夥們這麼賣力地表演，不惜拿台灣民眾的利益做賭注，都是為了一己之私、一黨之私。」文章嗆，他們夢囈式的以武拒統，最終只能自取其辱、自掘墳墓。

▲▼蘇貞昌出席立法院總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

文章說，「想要以武拒統，包括台灣同胞在內的13億多全體中國人民不會答應，台灣島內的民意和現實情況也不允許」，「針對外部勢力干涉和極少數『台獨』分裂分子及其分裂活動，我們不承諾放棄使用武力，但這絕非針對台灣同胞。中國人不打中國人。大陸願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。」

針對蔡英文、蘇貞昌近日喊打喊殺的言行，許多台灣民眾以各種方式予以譴責，也表達了對未來的焦慮和不安。與此同時，島內民眾對民進黨當局的「抵抗意志」和台軍的「防禦能力」也表示不屑和譏諷。文章說，有台網友挖苦道「承認第一波打擊？我看（蔡英文）是落跑第一個」、「（蘇貞昌）一個連神明都敢騙的人，他還有什麼人不敢欺騙的？」

還有網友說「近兩年來，台軍已經多次演習兩岸發生戰爭時蔡英文緊急撤離的場面，擺明了就是搞『逃跑計畫』，留下台灣民眾當炮灰。況且當下台軍徵兵情況堪憂、軍隊士氣渙散、武器裝備落後，哪有能力擋得住『來自大陸的第一波攻擊』？」文章強調，「和平發展是兩岸民眾之福，挑起戰爭只會帶來災難。如果台當局領導人繼續裝睡夢囈，搞以武獲『獨』、以武拒統，只會把台灣推向更危險的深淵，死路一條。」

ET快訊
前女友約他上山「來點刺激的」　脫光綁樹上後…被打劫4.5萬
特斯拉又發爐！高速撞毀駕駛亡　拖吊後「2度自燃」...車廠回

關鍵字：蔡英文,蘇貞昌,台灣,大陸,兩岸關係,民進黨

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

川普計畫與習近平舉行「簽約峰會」　美商務部長：談不攏就增關稅

前女友約他上山脫光「來點刺激的」　綁樹上慘被打劫4.5萬

談「一國兩制」台灣方案　李義虎：比港澳模式更寬容、寬鬆

金正恩赴越南「火車長征」　意在展現中國與北韓親密關係

第七輪磋商實質性進展　長安劍：大國關係在世界舞台上的成人禮

北京進入「兩會時間」　3月3日起低慢小航空器全市禁飛

抽中新車！他爽翻整晚睡不著　當天兌獎變「豆腐乳」…原因超傻眼

大陸公安部打擊「套路貸」　查獲35.3億不法所得

民進黨不斷煽動兩岸敵意　《人民日報》：繼續說夢話，死路一條

川金二會、委內瑞拉政局動盪、中美協定　未來7天將決定世界格局

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

雙人瑜珈親密互動讓感情增溫？　夫妻挑戰高難度動作變互摔大賽

師父見國道貨車架上站「逆風公雞」 切車道狂喊：快救牠...這是緣分！

橘子居然用烤的?溢出金黃泡沫 走訪客家文化嚐到「阿嬤的智慧」

台中角頭「要命小方」小弟出殯 80輛總值7億超跑車隊風光送行

哈士奇「技癢秀歌喉」阿嬤陪練 O型嘴二重唱讓網噴笑：沒白養！

手扒雞手套2步驟「變合身」　握緊手腕用力拉改造防鬆垮

《還願》「慈孤觀音」邪門瘋傳　網警告：已經招來不善的東西

代駕反被打！載醉漢遭痛毆7拳　小黃司機忍痛長按喇叭求救

吳謹言爆秘戀《延禧攻略》鮮肉男神！　峇里島海邊約會被捕獲

川普計畫與習近平舉行「簽約峰會」　美商務部長：談不攏就增關稅

前女友約他上山脫光「來點刺激的」　綁樹上慘被打劫4.5萬

談「一國兩制」台灣方案　李義虎：比港澳模式更寬容、寬鬆

金正恩赴越南「火車長征」　意在展現中國與北韓親密關係

第七輪磋商實質性進展　長安劍：大國關係在世界舞台上的成人禮

北京進入「兩會時間」　3月3日起低慢小航空器全市禁飛

抽中新車！他爽翻整晚睡不著　當天兌獎變「豆腐乳」…原因超傻眼

大陸公安部打擊「套路貸」　查獲35.3億不法所得

民進黨不斷煽動兩岸敵意　《人民日報》：繼續說夢話，死路一條

川金二會、委內瑞拉政局動盪、中美協定　未來7天將決定世界格局

獨／國民黨最重要的是勝選！郝龍斌挺「73比」：把韓國瑜納入民調

天氣變冷就想吃麻辣鍋、羊肉爐？3招小秘訣讓妳遠離變胖

沖繩現場／隊友喊打得好　王柏融不知道他們怎麼會說中文

比兩支iPhone疊起來還厚！勁量新手機配18000mAh電池待機達50天

被瞄一眼！晨運大叔揮拳狠踹「清潔阿姨被打趴在地」　網怒了

康康討欠10年的債　朋友哭訴「你不用利息」惹怒他　

台北寧夏夜市5大必吃美食　米其林指南也推薦！

ET行動法庭／我們去台灣結婚吧！亞洲首個同婚合法國家

國中女老師回家電梯突然卡住　「門縫夾紅色鈔票」留救命紙條

走進大阪肯德基！男一見「邊緣神域」秒淚讚　網精闢2點：台灣不適合

大陸熱門新聞

2歲女童慘墜18樓　奇蹟生還

只穿內衣褲懸外牆躲火　目擊嚇瘋

他熱戀2月要結婚　未婚妻變岳父..

他借3600擺攤　8天狂吸7...

27歲女6年狂墮胎17次　子宮..

陸媒用大豆邏輯　分析經貿談判

好吃懶做是一種病！患者多為男性

半癱媽帶4孩乞討　爆「一天賺近..

內蒙礦車失速奪22命　10人被..

兩會前瞻／「習五點」一錘定音　..

前國台辦副主任：國民黨扭曲九二..

浙江Orolay羽絨衣在美「賣..

刺激金、馬高端消費　陸委會擬開..

陸促內需抗貿戰　台商覓新商機

更多熱門

相關新聞

白狼抬棺率眾衝立法院　嗆蘇貞昌「要死你們先死」

國民黨立委賴士葆日前質詢行政院長蘇貞昌，若台海發生戰爭時海底電纜被切斷要如何因應？蘇貞昌則回應「剩1支掃帚我都跟你（大陸）拚」，說法引發國民黨痛批蘇貞昌將戰爭當兒戲。對此，中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂26日更抬棺率眾衝立法院，嗆蘇貞昌「要死你們先死」。

蘇貞昌：武力犯台就讓敵人付出慘痛代價

警用槍爭議頻起　蘇貞昌：支持依法使用警械

蘇貞昌酸：朱立倫重啟核四「吃重鹹」

送蘇揆包子　徐志榮：土包子打瑜

讀者迴響

發燒話題

奧斯卡 好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

快訊／新北驚傳火警！平頭男踏血腳印逃生

已婚男醫外遇美女醫19次　出庭細數

時間地點曝光！整型醫與仙女醫大戰19回　妻臉綠爆

宗教界警告：還願「恭迎慈孤觀音」招陰神

南一中學生錄取最難進大學　獎學金千萬

下田驚見「化石級」人齒怪物！她秒驚呆

《還願》驚傳下架！赤燭包子回應了

她遭閨蜜設局虐30分鐘！霸凌5女被起訴

曾之喬炒菜穿這樣　網暴動：太性感

阿諾崩潰大哭：想跳樓！爆4年前情變真相

直播拍賣天王！億元遊艇「0元起標賣」

Ella成功了！挑戰《你要的全拿走》飆完還不喘

帶寶寶去海底撈　店員秒拿嬰兒床

孫安佐新對象超萌真面目曝光：她是我的菜

羅志祥錄《娛百》地上撿到Bra！

更多

最夯影音

更多

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

雙人瑜珈親密互動讓感情增溫？　夫妻挑戰高難度動作變互摔大賽

師父見國道貨車架上站「逆風公雞」 切車道狂喊：快救牠...這是緣分！

橘子居然用烤的?溢出金黃泡沫 走訪客家文化嚐到「阿嬤的智慧」

台中角頭「要命小方」小弟出殯 80輛總值7億超跑車隊風光送行

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面