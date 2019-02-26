民進黨不斷煽動兩岸敵意　《人民日報》：繼續說夢話，死路一條

▲蔡英文。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

大陸官媒《人民日報》海外版「日月談」26日撰文警告，民進黨當局領導人忽而裝成「大力水手」當網紅，忽而又扮演「花旦」告洋狀，不斷煽動兩岸敵意，尤其是蔡英文、蘇貞昌等不停說「戰」論「戰」，企圖以武獲「獨」、以武拒統，若繼續裝睡夢囈，只會把台灣推向更危險的深淵，死路一條。

文章以「蔡英文們，別說夢話了」為題指出，蔡和蘇時而頻繁出入台軍，鼓吹所謂「大陸威脅論」；時而瘋狂叫囂「萬一兩岸之間發生戰爭，給我一隻掃帚都會跟大陸拼」。農曆新年前蔡英文給教皇寫信，告洋狀指責大陸「不放棄武力威脅」；過完年就又在美國媒體前裝委屈、博同情，乞求其他國家在「大陸武力進攻台灣」時共同站出來。

「誰都看得出來，蔡英文和她的同夥們這麼賣力地表演，不惜拿台灣民眾的利益做賭注，都是為了一己之私、一黨之私。」文章嗆，他們夢囈式的以武拒統，最終只能自取其辱、自掘墳墓。

▲蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

文章說，「想要以武拒統，包括台灣同胞在內的13億多全體中國人民不會答應，台灣島內的民意和現實情況也不允許」，「針對外部勢力干涉和極少數『台獨』分裂分子及其分裂活動，我們不承諾放棄使用武力，但這絕非針對台灣同胞。中國人不打中國人。大陸願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。」

針對蔡英文、蘇貞昌近日喊打喊殺的言行，許多台灣民眾以各種方式予以譴責，也表達了對未來的焦慮和不安。與此同時，島內民眾對民進黨當局的「抵抗意志」和台軍的「防禦能力」也表示不屑和譏諷。文章說，有台網友挖苦道「承認第一波打擊？我看（蔡英文）是落跑第一個」、「（蘇貞昌）一個連神明都敢騙的人，他還有什麼人不敢欺騙的？」

還有網友說「近兩年來，台軍已經多次演習兩岸發生戰爭時蔡英文緊急撤離的場面，擺明了就是搞『逃跑計畫』，留下台灣民眾當炮灰。況且當下台軍徵兵情況堪憂、軍隊士氣渙散、武器裝備落後，哪有能力擋得住『來自大陸的第一波攻擊』？」文章強調，「和平發展是兩岸民眾之福，挑起戰爭只會帶來災難。如果台當局領導人繼續裝睡夢囈，搞以武獲『獨』、以武拒統，只會把台灣推向更危險的深淵，死路一條。」