國民黨總統初選明定案　智庫：確定排除全民調

▲國民黨太陽馬英九、王金平、朱立倫、吳敦義。（組合圖／記者李毓康、屠惠剛、湯興漢攝）



政治中心／綜合報導

針對國民黨總統初選提名辦法，要採用仿美式初選、全民調，或是黨員民調由「三七制」改為「五五制」，仍未有定論。而國民黨智庫將把總統初選評估報告正式送至27日中常會，傳出智庫確定「排除全民調」，維持黨員投票機制，至於比例如何分配則未定。

國民黨總統初選提名辦法爭議不休，中常委李昭平率先提出「仿美式初選」，被認為是不利於前新北市長朱立倫參選的手段，接著，南投縣長林明溱提出「全民調」挺朱，而黨主席吳敦義又提出黨員民調比例由「三七制」改為「五五制」的說法，針對種種提議，國民黨智庫將於27日把總統初選評估報告正式送達中常會。

綜合媒體報導，國民黨智庫認為，總統初選提名「黨員必須參與」，提名機制「不應採行全民調」，另外也排除「全黨員投票」，因為變動及後遺症大。至於黨員投票和民調的比例，從過去到現在，有各佔50%的「五五制」，或現行的黨員三成、民調七成的「三七制」，但因從來沒有付諸執行，因此黨員投票的「比例」到底要多少，將交由常會「再議」。

關於美式初選制，智庫表示，因國情不同，所以並未對此做出評析，智庫報告是對初選提名辦法分析，是否由登記參選人協商，或經二分之一以上登記參選人同意得採全民調，據了解也不在送27日中常會初步的評估報告中。