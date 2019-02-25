海巡署破獲102萬顆新興毒品　蔡英文：反毒是政府第一要務

▲海巡署破獲數千公斤毒品，估市價達新台幣10萬元 。（圖／海洋委員會海巡署提供）

突發中心／綜合報導

海巡署偵防分署基隆查緝隊及新北市政府警察局汐止分局，會同海巡署北部分署第二岸巡隊、偵防分署偵防查緝隊、艦隊分署基隆海巡隊及新北市政府警察局金山分局、基隆市警察局第三分局等單位，於近日查獲大麻膏2.8公斤，以及新興毒品摻雜用之神經系統藥物「依替唑侖（Etizolam）」102萬顆，尚有其他變種毒品也被查獲，而總統蔡英文25日出席記者會則表示，「反毒是政府第一要務。」

▲海巡署破獲數千公斤毒品，估市價達新台幣10萬元 。（圖／海洋委員會海巡署提供）

海巡署破獲數千公斤毒品，估市價達新台幣10萬元，近日連續緝獲主嫌到案，破獲之毒品、製毒化學原料及調和物，毒梟皆可輕鬆製成其他變種毒品約500萬包，若流入市面，對國人健康及社會安危將有重大威脅，難以估算損害。

總統蔡英文出席毒品物流倉儲記者會強調，「反毒是政府第一要務」。海巡署也全力執行行政院「新世代反毒策略」，迄今已獲補各級毒品共9364公斤，海巡署最後也呼籲，若民眾疑似發現不法之毒品交易，能主動提出檢舉（報案專線118），攜手一同建立起無毒家園。