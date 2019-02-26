養樂多丟冷凍！她從小洞挖來吃...尪看不慣　鄉民曝「王道吃法」

▲ 養樂多冰沙是許多人的童年 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

「養樂多」是許多人從小喝到老的飲品之一，不少人也會把它放進冷凍庫變成冰沙，再慢慢用湯匙挖來吃。一位網友日前就分享她與先生的對話，老公認為把液態養樂多倒到大容器再冰比較好吃，但原po搖頭表示直接從小小的塑膠瓶口吃才是童年；眾多網友們也+1表示認同，並分享了其他不同的吃法，掀起一番討論。

一位女網友在臉書「爆廢公社」中發文，她表示自己把一整瓶養樂多拿到冷凍庫變成冰沙，再用不鏽鋼湯匙挖來吃，卻被老公質疑為何不倒到大容器再拿去冰，要執著於那麼小的開口，挖得那麼辛苦。對此她反駁「你不懂！這是童年樂趣！」小時候最喜歡這樣把多多和布丁冷凍挖來吃，貼文也吸引了許多同好一起回憶。

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網友紛紛表示認同，「超愛的，夏天」、「到現在還是這樣吃」、「倒出來就不好吃了」、「我喜歡金蘋果的」、「真的是童年，我阿嬤還會拿菜刀從中間剁一半，我跟我姐一人一半」、「我老爸到現在當阿公了也是這樣」、「這樣超好吃耶 好吃又好玩」、「布丁結冰用挖的也不錯」。

▲剝開來吃更爽！（圖／翻攝自爆廢公社）

其他人則分享不同的吃法，「我會一圈一圈剝開塑膠瓶吃」、「從尾巴咬」、「不是從屁股咬一個洞啃嗎」、「從屁股才是王道」、「我都從屁股咬個洞慢慢吸啊」、「用湯匙尾部吃是常識啊」、「還會把舌頭伸進去瓶子努力舔，整個都快抽筋還是努力舔」。

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