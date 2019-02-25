台韓擬互承認國際駕照　外交部：盼早日完簽！互為3大觀光客來源國

▲南韓旅遊，韓國正與台灣協商相互承認國際駕照，希望盡快完成簽署，吸引雙方旅客開拓多樣的觀光景點。（圖／記者曹悅華攝）



記者陶本和／台北報導

駐台北韓國代表部代表楊昌洙接受訪問時表示，韓國正與台灣協商相互承認國際駕照，希望盡快完成簽署，吸引雙方旅客開拓多樣的觀光景點。對此，外交部發言人李憲章25日下午表示，本案持續與韓方積極協商中，盼早日完簽，促進國人旅遊便利及國際觀光動能。

由於台灣、韓國旅客互訪的人次近年來不斷成長，在去年時分別突破100萬人次，總計超過200萬人次。對此，楊昌洙表示，為了推動更多制度性的交流措施，在2018年韓台青年度假打工名額600人擴增到800人。

另外，楊昌洙表示，台韓也簽署了「台韓互惠使用自動通關瞭解備忘錄」，透過結合台灣的e-gate與韓國的Smart Entry Service（ＳＥＳ）系統，簡化旅客入境程序。

在台韓互訪上，雙方希望可以提升到300萬人次，楊昌洙表示，需要更多努力跟創意，因此建議建構「互訪年」作為大框架，從觀光切入，安排藝術、文化、體育、演藝活動，深化台灣風、韓流的關係。

楊昌洙表示，目前韓國正在與台灣協商，互相承認國際駕照了解備忘錄，如果成功簽署，台韓旅遊會受到更多年輕人的歡迎，也可以開啟更多的個人旅遊、主題性旅遊的可能性。

對此，外交部發言人李憲章表示，雙方正持續協商推動中，盼早日完成簽署，提升兩國觀光客往來便利性等語。外交部就本案持續與韓方積極協商中，盼早日完簽，促進國人旅遊便利及國際觀光動能。

李憲章指出，台韓近年交流往來頻繁熱絡，自107年6月27日「台韓互惠使用自動通關」正式啟用，縮短旅客排隊等候時間，兩國人員往來更加便捷，甚受國人歡迎與肯定。據統計，上年兩國旅客互訪已突破2百萬人次，雙方互為第3大觀光客來源國，交流日益密切。

▼外交部發言人李憲章。（圖／記者陶本和攝）