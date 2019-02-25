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韓國瑜被打壓？晚宴苦等不到吉隆坡市長　台商：行程太高調

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▲▼ 韓國瑜以實際行動破除土包子批評 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜以實際行動破除土包子批評 。（圖／記者洪正達攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜24日出發前往馬來西亞，並在同日下午1點半抵達吉隆坡，沒想到卻傳出原本安排好要在晚宴與吉隆坡市長會面，結果竟然沒有任何大馬的官方代表出席，再次讓「打壓說」受到討論。雖然高雄市新聞局長王淺秋強調不必過度聯想，但有台商私下透露，也許是因為此行太過高調，導致消息提早曝光，才會緊急喊卡。

韓國瑜24日上飛機前曾和王淺秋低聲交談，卻突然皺著眉頭冒出一句，「壓壓壓壓，你也壓不住，土包子還是起來了」，馬上被媒體追問是不是蔡政府搞小動作，他立即回答「還好」避談這件事。總統府發言人張惇涵則在同日反駁打壓說，表示這是不實指控，總統府一向鼓勵也樂見城市外交或國際參與，只要高雄市政府在相關事務上有需要協助的地方，都會請外交部提供協助。

如今傳出韓國瑜抵達馬來西亞並出席晚宴，卻遲遲等不到吉隆坡市長現身，再次引起外界質疑是否受到打壓。對此，王淺秋向《中國時報》記者表示，一切都是以經貿交流為主，不必過度聯想；但有大馬台商透露，韓國瑜原本的確有安排要與吉隆坡市長見面，只是行程太過高調，消息提早曝光才會突然喊卡。

▲▼ 韓國瑜訪星獲破億訂單 。（圖／記者洪正達攝）

▼▲韓國瑜首次出訪拿到破億農產乾貨訂單。（圖／記者洪正達攝）

▲▼ 韓國瑜首出訪獲破譯農產乾貨訂單 。（圖／記者洪正達攝）

雖然外界對於韓國瑜的評價褒貶不一，但他24日抵達大馬就替高雄市農會拿下1億元的訂單，後續還會與新加坡通商，簽訂3到4年的穩定合約，對高雄的農漁產品外銷有很大的意義；他表示，此次銷貨不會涉及對大陸市場關係，也不牽涉一帶一路，「高雄就是最單純的供貨，就是賣貨、交朋友、幫助農漁業！」

韓國瑜指出，自己選前所提出的「南南合作黃金架構」分為兩大面向，第一架構是往東南亞延伸，24日與馬來西亞簽立訂單，25日預計前往新加坡；而另一架構則是瞄準大陸南部，包括港澳等地區。

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關鍵字：韓國瑜,馬來西亞,新加坡,吉隆坡,東南亞要聞

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