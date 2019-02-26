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不是韓國瑜條款！周錫瑋提兩階段初選：2020就要最強棒

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▲▼周錫瑋出席侯友宜新莊大造勢。（圖／記者李毓康攝）

▲前台北縣長周錫瑋。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

多項媒體民調顯示高雄市長韓國瑜2020總統大選民調領先，但韓暫未表態參選之際，前台北縣長周錫瑋26日宣布參與國民黨2020總統初選，並提出兩階段初選機制，他主張除了黨內初選外，當民進黨及獨立參選人出現，應該加上可能勝選的黨內同志進行全民調、或者協調，務必推派出「國民黨最強候選人」。

國民黨目前已有新北市前市長朱立倫宣布角逐2020總統初選，立法院前院長王金平預料將在三月宣布角逐總統初選，黨主席吳敦義暫未表態，但朱立倫主張全民調的初選，與國民黨中央意見不同。國民黨研議全民黨加一定比例的黨員票，以及周錫瑋主張兩階段初選，都為國民黨初選投下變數，備受關注。

周錫瑋受訪時說，第一階段黨內初選要報名就報名，勝出者在其他陣營的參選人出爐後，再看看黨內有沒有其他強棒再PK一次，若初選勝出者繼續贏，就讓他參選；反之，就讓那個強棒出來，他也強調，這個強棒「不一定只有韓國瑜」。

周錫瑋也說，他的主張不是「韓國瑜條款」，是要讓給所有參加初選有困難，但最有辦法勝選的人一個機會；國民黨六月底才有人出線，七月報全代會確定，期間可能選情有變化，而且現在韓國瑜聲勢最高不代表到時也最高。

周錫瑋聲明如下：

周錫瑋參選總統，提二階段初選，提名最強棒團結勝選！

最近看到國民黨黨內為了初選制度，爭議不休；而民調最高的韓市長為了對高雄市民的承諾，不得不瞻前顧後。如今我周錫瑋站出來，希望幫幫國民黨，把人民想要的說清楚，不要重蹈四年前的悲劇，不要再讓親者痛、仇者快，不要再辜負台灣人民的期望。

國民黨的「瑋」大戰役 周錫瑋：贏回2020 「就要最強候選人」

制度不可廢：必須舉辦國民黨黨內初選，推選總統候選人。黨員是我們的根、人民是我們的養分，兩者的意見都必須聽、必須辦理國民黨的黨內初選。但是在民調＋投票前，應舉辦候選人公開政見會，直接向黨員及選民說清楚兩岸、經濟、能源、環保、教育…主張，舉辦政見會而非辯論會，是希望同志不要互相攻訐。我深信：人民了解、有所比較後，會認定：周錫瑋是「國民黨最強候選人」。

我要鄭重呼籲：當民進黨及獨立參選人出現，應該加上可能勝選的黨內同志進行全民調、或者協調，務必推派出「國民黨最強候選人」，透過初選機制勝選的人必須有這樣的胸襟、必須理解人民的心聲。

今天，我要跟大家報告：關於2020總統大選，我已經朝向這個方向準備，為團結國民黨努力。希望國民黨有更多有抱負、有理想的人出來，讓人民有更多選擇，讓國民黨提名最強的總統候選人，我相信：只有我周錫瑋，能夠大公無私，接受選民的意見，以「國民黨爭回中央執政權」為最高目標，也只有我周錫瑋，可以跟任何一位太陽或后羿合作。知所進退，才能為人民、為中華民國爭取最大的權益，說起「知所進退」，國民黨還有人比我更明白這個道理的人嗎？

講誠信道義 「攜手同心、分進合擊」

周錫瑋願以誠信道義團結國民黨，我能夠和同志「攜手同心、分進合擊」。過去兩年多，民進黨把中華民國搞成什麼樣子？未來一年多，民進黨肯定會更加瘋狂、更加不擇手段，當此危難時刻，中華民國需要有一位願意捐棄己見、團結一心的「國民黨最強候選人」，贏回2020總統大選！

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關鍵字：周錫瑋,國民黨,2020總統大選

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