重啟核四「吃重鹹」　蘇貞昌酸：朱立倫選情告急

▲蘇貞昌出席立法院總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

前新北市長朱立倫在接受訪問時指出，如果他當選總統，願意在國家安全、人民健康以及核能安全前提下重啟核四。對此，行政院長蘇貞昌26日在立法院備詢時表示，朱立倫要選總統現在邊緣化只好講「重鹹」，這次選舉大家都了解，看他後面可以提出什麼解方。

朱立倫近日接受專訪時指出，國際上處理核廢料的能力已隨著科技進步而改進，中央政府不能把處理核廢料的責任推給地方政府，如果他當選總統，首先會考慮能源的國家安全，確保不會因為能源供應不足而危害到國家，其次是保障人民的健康安全，第三則是核能的安全，符合上述「三層安全」後，才能在最高的核安標準下重啟核四。

對此，民進黨立委林俊憲26日上午在立法院質詢時表示，朱立倫不知道是要選總統，還是腦袋壞掉，2012年說，任內一天就不允許核四運轉，現在都忘記了。蘇貞昌答詢表示，朱立倫市長也當過，也當過行政院副院長，國民黨也完全執政過，如果有信心處理當年怎麼不處理？

蘇貞昌表示，當時執政的總統馬英九還封存核四，不知道為何朱立倫先生這樣講話，是不是他要選總統的關係；在有能力處理核廢料的問題上，他也質疑，現在核廢料就放在新北市核一廠、核二廠，核二廠核廢料儲存槽已經滿了，乾式儲存槽建照就是卡在他手上8年，怎麼不解決？

「是沒信心？沒能力？如果有新解方，那就來跟國人說，核廢料要放哪？直接講明就一句話！」蘇貞昌說，他要選總統，現在邊緣化只好講「重鹹」，這次選舉大家都了解，就看他後面提出處方沒有。

▼前新北市長朱立倫。（圖／記者周書羽攝）

