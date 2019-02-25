柯文哲訪美9天8夜行程全曝光　參訪四大城市還有公開演講

▲ 柯文哲出訪以色列，首站參訪自駕車公司。（圖／北市府提供）



政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲3月將啟動訪美行程，此次將造訪東岸的華盛頓、紐約、波士頓、亞特蘭大等4城。預計16日出發24日返台共計9天8夜，將與不少學者見面餐敘，還有公開演講，也會參訪紐約市政、國會大廈、華府市政府、亞特蘭大市政府、波士頓市政府，行程相當緊湊。

據了解，柯文哲於16日晚間從台灣出發，抵達紐約時已經是當地時間晚間10點多左右，出訪團休息一晚後，第一天，3月17日一早8點，柯文哲將與哥倫比亞大學中國問題專家黎安友教授餐敘，接著參觀紐約市政，傍晚與紐約地區台灣留學生座談，晚上和紐約地方僑界宴會。

第二天，3月18日上午繼續紐約市政參訪，中午期間柯文哲與美國外交政策全國委員會閉門座談餐會，下午拜會紐約示政府或市議會，紐約參訪行程結束後搭巴士前往華府。

第三天，3月19日一早柯文哲與華府兩岸問題學者專家閉門會談，接著參訪國會大廈、與華文媒體餐敘，拜會國家安全會、國務院，參訪史密森尼學會、拜會國防部，晚上與大華府地區僑學界宴會。

第四天，3月20日早上柯文哲拜會完華府市政府後，將公開演講時間預計1個小時，演講結束後，與傳統基金會學者專家閉門餐敘，下午三點搭飛機前往亞特蘭大，參加「台北-亞特蘭大締結姐妹市40週年慶祝酒會」。

第五天，3月21日柯文哲上午拜會亞特蘭大市政府、喬治亞州州政府，中午吃完午餐後就搭飛機前往波士頓，預計傍晚五點多抵達，晚上參加新英格蘭地區僑界宴會。

第六天，3月22日柯文哲早上出席「台北-波士頓生技產業論壇」，接著拜會波士頓市政府，中午與哈佛大學學者專家閉門餐敘，下午參訪波士頓生技醫藥新創公司、麻省理工學院，接著與波士頓地區台灣留學生及青年創業家座談，這也是此趟訪美行程的最後一站。

22日當晚，柯文哲將搭飛機回紐約，並於23日凌晨從紐約出發回台，預計24日清晨5點多抵達台北。柯文哲本次訪美行程相當緊湊，表訂時間為9天8夜，不過扣除交通時間後，真正參訪的行程約為六天；關於此次柯文哲訪美行程相關細節，北市府副發言人黃瀞瑩表示，美國行程還在安排，將以參訪紐約、華盛頓、亞特蘭大及波士頓等四個城市為主，細節還在接洽規劃中。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）