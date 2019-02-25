癌母醫藥費讓他手術　唇顎裂生「四科54級分」報答媽媽

▲陳易彣從小飽受唇顎裂所苦，求學時期，更因咬字發音與同學「不一樣」，從小遭受排擠霸凌。（圖／陳易彣提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

2019學年度大學學測成績25日公布，新竹縣竹北高中學生陳易彣從小飽受唇顎裂所苦，不但常手術開刀，還領有重大傷病卡，求學時期，更因咬字發音與同學「不一樣」，從小遭受排擠霸凌，在如此艱難的求學環境中，還能考出4科54級分的好成績，也讓人忍不住豎起大拇指，為他比個「讚」。

陳易彣從出生時就患有唇顎裂，再加上咬合不正「斛斗」，從小備受同學霸凌歧視，連到補習班也遭到同學冷言冷語，甚至有惡劣的同學，私下幫他取「手術刀」等綽號。為了能拉進與同學的距離，成績優秀的他，分組報告經常一肩扛，也曾為了討同學歡心還讓他們抄作業，只是，百般討好的陳易彣最後卻被當成「工具人」，讓他十分灰心。

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▲陳易彣在家人的鼓勵和支持下加入合唱團，挑戰對他來說極為困難的發音及各式歌唱技巧，師長見他表現優異又有領導天分，還讓他擔任起合唱團總指揮的要角。



陳易彣卻沒有因此卻步，個性開朗的他，在家人的鼓勵和支持下加入合唱團，挑戰對他來說極為困難的發音及各式歌唱技巧，師長見他表現優異又有領導天分，還讓他擔任起合唱團總指揮的要角，對陳易彣來說，唱歌不但能讓他紓壓，更因此結交到許多好友。



只是在他高一那年，陳易彣的母親不幸罹癌，家中頓時陷入陰霾，家中開設的安親班甚至一度停擺，屋漏偏逢連夜雨，此時也正逢陳易彣在籌措矯正手術費之際。母親不願將醫藥費花錢在自己身上，咬牙存錢將兒子送上手術檯，為了不讓母親的苦心白費，陳易彣至高二起成績始終維持在前2名，還拿下北區數理學科能力競賽化學佳作、台語演說第2名的好成績。



竹北高中特別推薦他參加總統教育獎，經歷許多困境卻還能堅持努力讀書，陳易彣在2019學測也一舉拿下54級分的好成績，也讓老師及他的好朋友們為他開心，陳易彣說，畢業後想念中興大學化學或森林系，未來想當老師作育英才，或是擔任研究員、保育員為國家、環境盡一己力。

▲為了不讓母親的苦心白費，陳易彣至高二起成績始終維持在前2名，還拿下北區數理學科能力競賽化學佳作、台語演說第2名的好成績。

▲陳易彣說，畢業後想念中興大學化學或森林系，未來想當老師作育英才，或是擔任研究員、保育員為國家、環境盡一己力。