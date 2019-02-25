批大考中心學測累計表「無用」 補教籲考生填志願從5年資料找趨勢

▲學測成績今（25日）開放考生查詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

學測成績今（25日）開放考生查詢，但接下來就面臨學生應如何選填志願。學測今年首度改成「5選4」，讓許多老師認為實在很難為考生預估志願選填。升學輔導專家劉駿豪認為，今年選填志願的變動到了難以說明的誇張地步，更直言大考中心所提供的人數百分比累計表是「無用論」。

劉駿豪表示，今年首度實施5科選4科，預估落點的不確定性變很大，建議考生可以以單科來做選填志願的判斷，並且「功課」一定要做足，同時也可以以近5年的落點分析資料來選填志願，又或是建議學生可以找類似的科系，來看整體的落點分析。

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▲劉駿豪認為，今年選填志願的變動很大，認為大考中心所提供的人數百分比累計表是「無用論」。（圖／記者林敬旻攝）

根據大考中心指出，「國英數自」60級分人數達595人，「國英數社」滿級分187人，劉駿豪建議考生，可以先把自己的位階透過單科組合累計人數，比較找出級分對照，再從近5年資料找出各科系分數的趨勢，再結合今年簡章所列的關鍵項目，來評估可能過關的級分。

劉駿豪表示，5選4的影響不只是科目減少、同級分超額篩選等問題，由今年各校系公布的篩選倍率可看出，已有一千多個科系訂立全新的規則，今年的變化真得太誇張了。