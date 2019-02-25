「終結放榜新聞」風潮　蘭陽女中跟進：總級分已走入歷史

▲「終結放榜新聞」風潮中，公立蘭陽女中跟進。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

「終結放榜新聞」風潮中，公立蘭陽女中跟進！蘭女雖有一名學生獲4科60分滿級分，但校方說，因12年國教新課綱2020年上路，考招制度更新，本年度修改為5科選4科，學生得自由選考，總級分不再成為入學指標，若強調高分學生的成功經驗「意義並不大」、「觀念會被誤導」，所以該校響應其他學校，終止放榜新聞。另未來放榜時，也會先徵詢學生是否受訪意願，再決定是否召開記者會。

雄中、雄女學生認為，放榜急著找滿級分同學拍照受訪，恐加深升學主義對成績和成功想像的迷思，忽視升學體制中階級問題。所以在這次學測公布成績前，發起「終結放榜新聞：拒絕成功模板，停止製造神話」連署，包括北市建中、北一女等名校學生都響應。

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蘭陽女中校長曾壁光表示，有學子報考4科、也有人選考3科，全都滿級分，其實意義都一樣，但報導都偏重在60級分的學生。因考招制度改變，學子可選考4科，過去總級分已走入歷史，過去放榜時，常強調高分學子的成功經驗，忽略其他學生努力，過度簡化學生付出過程，太過強調滿級分意義並不大、觀念會被誤導。

曾壁光指出，12年國教新課綱2020年正式上路，大學考試制度在年度修改為5科選4科，學生可自由選考，過去的總級分制度正式走入歷史，該校有超過3成的學生選考4科以下，有目標地朝向自己的夢想邁進。現今學生發展多元，實難以單一的考試分數高低或錄取學校作為學習成效的唯一標準。

而學生考取高分是包括家庭背景、個人努力、學校教導、甚至機會運氣等都有關聯，實難透過一篇報導清楚陳述，且把焦點放在單一成績高分者，不僅對其他努力的學生不公平，也和學校多元價值、適性揚才的理念有違。