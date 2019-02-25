影／斗六高中謝宇昊75級分想唸醫科　全因解剖課上「這句話」

地方中心／雲林報導

108學年度學科能力測驗25日放榜，雲林縣斗六高中成績突出，75級分學生有3名，4科60級分3位。另外，虎尾高中滿級分1人，4科60級分滿分3位，而正心中學雖無人滿級分，但4科60級分滿分2人。拿下75級分的斗六高中學生謝宇昊透露，醫學營的一堂解剖課讓他印象深刻，期間的一句話更讓他立志成為一名醫師。

▲雲林縣斗六高中學生謝宇昊（左二）在此次學測中成績亮眼。（圖／記者傅誠翻攝，下同）

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成績亮眼的謝宇昊，3年前在國中會考拿下雲林縣狀元，如今學測再拿滿級分。他接受媒體訪問時表示，甫上高中時，對未來並無明確目標，讀起書來渾渾噩噩，但在一年級下學期暑假參加醫學營後，對醫科燃起興趣，也成為了督促自己向前的動力。

▲雲林縣斗六高中在學測成績上表現突出，75級分學生有3名，4科60級分則有3位。

謝宇昊回憶起醫學營其中一堂解剖課，帶領營隊的學長向他們介紹時說道，大體老師「寧願醫學生在他們身上下錯千刀，也不願在病人身上下錯一刀」，這句話讓他印象深刻，「雖然我沒辦法像那位大體老師一樣將自己的大體捐獻出來，但我覺得我能成為一名好醫生，去救更多人。」

針對未來的職涯規劃，謝宇昊自有想法，若順利就讀醫科，他傾向走上研究之途，他認為，加入臨床行列能救治的病患有限，但若開發出新藥，能救的病人卻是近乎無限。另外，在選擇校系方面，他透露，應該會選擇台灣大學醫學系。

高三生活既緊湊又有許多繁瑣的事務需處理，謝宇昊分享，在這樣的環境下，同學間還是會互相討論課業、交流，他笑道，「社會組同學看到還會問說，為什麼你們班討論像在吵架一樣？」腦力激盪之下，一題數學題還會獲得不同解法，同學們都能獲得反饋。