長榮中學學測創顛峰　 滿級分4人菁英班達台清交成政錄取標準

▲學測成績放榜，台南市知名私校長榮中學刷新歷史紀錄，75滿級分者共2位，5選4滿級分共4位，70級分以上者共14位，總級分超過全國頂標共30位，令校方十分欣喜。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

108年學測成績於2月25日放榜，台南市知名私校長榮中學刷新歷史紀錄，75滿級分者共2位，5選4滿級分共4位，70級分以上者共14位，總級分超過全國頂標共30位，各科滿級分人數如下：國文10人、英文23人、數學29人、社會6人、自然20人，成績亮眼。

值得一提的是，長榮菁英班全班總級分平均超過67.7，全班成績均達台清交成政錄取標準，令長中校方十分欣喜。

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本次學測爆出黑馬的林崇旭同學，靠著平日穩紮穩打的讀書態度，以及各科老師安排，在學測中獲得75滿級分，另一位高品霓同學，自國中入學起，即在各方面展現出色的能力及過人的才華，此次也不負眾望獲得75滿級分；而因大學錄取更改選科標準，四科滿級分者另有黃研綸同學及王暐鈞同學，這兩位同學在校各方面的表現有目共睹，所以本次學測有此優異的表現可謂實至名歸。

校長王昭卿表示，感謝高三導師及各科任課老師群為考生們的付出，今年考試制度有許多改變，因此師長們在學生入學時，特別著力於學生多元均衡發展，豐富生活經驗的累積，幫助學生提升人文素養，經過3年努力，果不負眾望，今年學測成績再創歷史新高，最後，感謝家長會及校友會於第一時間給予滿滿的祝福，期待應屆畢業生均能如願錄取心目中的第一志願。