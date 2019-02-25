學測「國英數自」滿級分595人　台大醫第二階段化學實作恐「難到爆」

▲大學學測今天公布成績。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

大學學測今天公布成績。因應學測甄試首度實施「5選4」，以醫學系而言，醫學系均多採計「國英數自」，僅有北醫醫學、慈濟醫學採計「英數社自」，但針對眾所矚目的台大醫學系，彰化高中資優班老師周文釗指出，台大醫的決勝關鍵在二階的口試和化學實作，化學實作可能會「難到爆」。

升學輔導專家劉駿豪進一步說明，台大醫學系採計「國英數自」4科成績，而全國「國英數自」4科考60級分共有595人，如有400人報名，面試人數一定會創新高。但他指出，不論是哪種組合，都至少要59級分，才能進入二階甄試。

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周文釗也說，也因為這次台大醫科面試人數應會創新高，對於化學實作可能會脫離一般實驗室考法，例如，將紙杯代替實驗燒杯、咖啡攪拌棒代替玻璃攪拌器等。

▼學測成績出爐，補教分析熱門校系志願選填。（圖／記者崔至雲攝）

得勝者文教進一步分析北醫醫學與慈濟醫學，兩校科系採計「英數自社」四科，預估需達59級分，但「英數社自」滿分人數全國為189人，影響最大的是科系招生名額。劉駿豪舉例，北醫今年招生名額為85人，甄試人數為255人，189人滿級分即便全部報北醫還會有空間收總分稍微低一點的學生，故分數會往下降，讓59級分學生也有機會。

得勝者文教也分析，今年第一類組熱門校系多參採「國英數社」四科，台大法律系財經法學組、台大法律系司法組預估將需滿級分60分，台大會計、台大工管、台大外文也需要59級分，政大法律需要58級分，台大政治則可能落在57級分。

另外，第二類組熱門校系，台大電機、清大電機甲組、交大電機甲組與清大電資學士班都參採「英數自」三科，預估三科需達到45級分較為有希望。台大三系，資工、醫工、機械參採「國英數自」，預估落點分數為59、58、57級分。其中台大電機系過去幾年三科相加都為44級分，但估計今年因數學科與自然科滿級分人數變多，故可能上升至45級分。但今年變數大，劉駿豪也坦言，「有些就是找不到對照組」。

