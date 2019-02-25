羅東高中學測成績亮麗　5科70級分以上有9人

▲大學學測放榜，羅東高中502人學測成績亮麗，考5科成績70級分以上有9人。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

大學學測放榜，羅東高中502人學測成績亮麗，考5科成績70級分以上有9人（73級分2人、72級分1人、71級分1 人、70級分 5 人）。各科滿級分：國文26人、英文25人、數學35人、社會7人、自然14人，各科達頂標以上人數：國文科171人、英文科97人、數學科72人、社會科121人、自然科66人。

羅東高中表示，教育部為減輕學生升學壓力，規定2019年大學各科系申請入學成績最多只能採計4科，因此該校學測考報考5科的人數只有318人，考國、英、數、社會4科有420人，考國、英、數、自然4科有389人，考國、英、數3科有491人。

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該校學測成績統計分別是：

一、考5科成績70級分以上有9人（73級分2人、72級分1人、71級分1 人、70級分 5 人），60級分以上65人。

二、考國、英、數、社會4科成績：50級分以上75人（59級分1人、58級分2人、57級分2 人、56級分5人、55級分 10人、54級分12人、53級分9人、52級分13人、51級分12人、50級分9人），40級分以上103人。

三、考國、英、數、自然4科成績：60級分1人，50級分以上81人（59級分5人、58級分4人、57級分3人、56級分 6人、55級分7人、54級分6人、53級分8人、52級分14人、51級分11人、50級分17人)，40 級分以上 155 人。



其中考國英數自4科50級分以上,數理實驗班全班有31人（全班35人），三類組一階班38人（全班48人），考國英數社4科50級分以上，語文實驗班24人（全班30人）。

羅高學生國英數社4科38級分以上有329人（高三420人選考）佔78.33％，較全國49.67％，領先達約28.66％之多。國英數自4科36級分以上，有299人（高三389人選考）佔76.86％，較全國48.66％，領先達約28.20％之多。

另該校已有 5 人次選擇大學特殊選才方式分別考上國立台灣師範大學、中興大學、 台北藝術大學、及中原大學。