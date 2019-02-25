桃園復旦高中「全校過半數」4科總分頂標！　台清交入場券到手

▲校長與4科滿級分同學合影。（圖／復旦高中授權提供）



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大學學測成績放榜，桃園市私立復旦高中今年共有11名學生4科達60分滿級分，有276人達4科總分頂標，已超過全校學生的一半，自然科190人、社會科223人，比去年185人成長4成，這些學生均可在申請入學第一階段錄取台、清、交或醫學系等一流校系。

今年大學學測首次採國、英、數、社、自5科選4科的方式，復旦高中全校533位考生中各科滿級分人數為國文45人、英文87人、數學84人、自然55人、社會27人，共117人達到4科55級分以上。

這屆頂標學生的人數比去年成長2成，若僅採計全校5班數理班及1班語文班共245位同學，平均總分達54級分，半數學生都達到台大的錄取標準，高於桃園各校平均3級分以上。

▲共76名學生4科達57級分。（圖／復旦高中授權提供）



其中，一名石同學本次學測獲得國、英、數、自60分滿級分，他平時就熱衷於公益活動，立志要從事醫療服務，曾到貴州服務偏鄉弱勢，將有望可以錄取台大醫科。另一名身障學生也表現相當優異，國、英、數、自達57級分，目標是進入台、清、交。

還有一名張同學當初以1A4B的會考成績低標錄取復旦高中，經過3年苦讀，如今考取自然組4科55級分的高分。以原住民身分就讀語文班的另一名學生，也在本次學測考到社會科4科總分53級分，可望以原住民身分申請進入一流國立大學。

此外，校方表示，當初免試高中時，「有95位達第一志願標準的學生屏除明星高中迷思，選讀復旦高中」，如今有9成同學共83人達4科55級分以上，99%同學達頂標。