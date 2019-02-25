宜蘭慧燈中學公布學測成績　70級分以上3人

▲慧燈中學2019年學測成績表現相當亮眼，70級分以上3人，69級分2人，68級分四人，60級分以上42人；5選4最高59級分1人，50級分以上46人，均有望進入國立大學。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

慧燈中學2019年學測成績表現相當亮眼，在校方完善的課程規劃下，學生依舊均衡學習，所以面對學測成績5選4的新制度絲毫不受影響，充分展現3年來的苦讀成果，70級分以上3人，69級分2人，68級分4人，60級分以上42人；5選4最高59級分1人，50級分以上46人，均有望進入國立大學。

私立慧燈中學吳松溪校長指出，由於該校為住宿型學校，學生在校時間較長，對學生提供了良好的學習基礎；加上全校教職同仁全心奉獻，和學生互動熱絡，瞭解家長與學生的各項想法和需求，使學生能夠安心學習，全力以赴，因而創造出這次的好成績。

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吳松溪說，該校在林忠勝創辦人立下「先教做人，再追求學問」以及「五育均衡、全人教育」的教育方針下，奠定了這片適合孩子們學習的瑰土，讓家長們能夠放心將孩子送到慧燈，接受慧燈的用心栽培，使樂於學習的孩子們能夠在慧燈的求學過程中發光發熱。

慧燈校方為了因應少子化浪潮以及六年一貫教學的重大變革，除了著重雙語教學，更用心規劃多元特色課程，希望讓慧燈學子能贏在起跑點！長年辛勤耕耘也獲得社會各界賢達與家長的高度肯定與讚許。