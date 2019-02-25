花蓮高中「輪椅資優生」加倍苦讀　用嘴咬筆考出55級分！

▲北科大2016年透過3D列印技術製作口咬筆，並送到花蓮幫助王宣翰。（圖／北科大提供）



地方中心／綜合報導

花蓮高中本屆4科達50級分以上共56人，其中，55級分的王宣翰是名肢體障礙學生，這次考出比全國頂標還高4級分的成績，其實背後需要付出加倍努力。王宣翰表示，自己讀書沒什麼祕訣，就是比別人花更多倍的時間與心力，不過，他發現很多大學都缺乏無障礙設施，所以他即使考到好成績，在選校方面仍困難重重。

王宣翰患有「先天性軟骨發育不全症」，手腳會不斷萎縮，平時以電動輪椅代步，由於手無法拿筆，只能靠嘴巴咬筆寫字；即便求學過程比別人辛苦，他仍從國中就每年在校成績第一名，如願進入花蓮高中後，當時就立下考取台大法律系的目標。

▲王宣翰用北科大設計的口咬筆來寫字。（圖／北科大提供）



由於國高中有補助專案助理員，所以王宣翰上學時會有人在旁照料，但之後上大學父母和專員就無法陪在身邊，讓他對自己大學生活是既期待又擔憂。儘管將來會面臨更多困難，王宣翰仍鼓勵其他身障學生「不要放棄希望」，付出多少努力就能得到多少收穫。

此外，王宣翰也很感謝花蓮高中替他蓋了無障礙空間、電梯等等設備，讓校園生活更方便與安全；他透露，據他所知，台灣大學的無障礙設施做得比較完善，希望其他所大學也能更重視身障學生的在校安全。