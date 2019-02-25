「拒絕成功模板，停止製造神話」　新竹市3明星高中跟進

▲日前高雄女中發起「終結放榜新聞：拒絕成功模板，停止製造神話」活動，新竹市實驗中學、新竹高中和新竹女中3所明星高中也在表示跟進。（圖／資料照／翻攝竹中校史館）



記者陳凱力／新竹報導

日前高雄女中發起「終結放榜新聞：拒絕成功模板，停止製造神話」活動，獲得廣大迴響，新竹市實驗中學、新竹高中和新竹女中3所明星高中也在25日表示跟進，不主動邀請滿級分學生受訪，僅提供數據參考，新竹市教育處也表示，支持與尊重學生意見，且每個人心目中的第一志願都不一樣，呼籲學生要「選自己心目中的第一志願」，開創自己的人生舞台。

新竹市教育處表示，新竹市向來鼓勵學生透過多元探索發展自我潛能，以達到自我實現的教育目的，也因教育沒有「唯一的成功模板」，針對雄中、雄女發出拒發學測新聞之聯署表示支持，未來也將要求所屬學校秉持教育專業，引領學生發掘自我的天賦，協助學生綜合評估自身興趣與能力後進行適性選擇，讓新竹市的學生都具有因應社會生活的能力。

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▲新竹市教育處表示，教育沒有「唯一的成功模板」，針對雄中、雄女發出拒發學測新聞之聯署表示支持。（圖／新竹市政府提供）

實驗中學表示，此次學生學測表現優異，各科標示都超越全國平均，由於第一次5選4考試，學校將適性輔導，讓學生都能順利申請到理想學校就讀，由於校方表示支持雄女發起的拒絕放榜議題，故不提供學生成績情形給各家媒體，且現在還只是學生升學的過程，未能代表最終結果，學校對於學測成績好的同學會在內給予鼓勵和支持，對於失常的同學也會加強輔導與協助。

新竹高中2019年學測成績結果：

傳統5科滿級分

75級分1人

74級分1人

70級分以上67人

另傳統自然組（選考國、英、數、自然）4科

60級分7人

59級分16人

56級分以上140人

傳統社會組（選考國、英、數、社會）4科

60級分1人

59級分8人

56級分以上75人

此外，新竹高中此次學測中有4分之1學生、181人數學科滿級分，是學生表現最佳科目。

新竹女中2019年學測成績結果：

傳統5科滿級分1人

4科滿級分11人

新竹女中學校本次學測的國文、英文、數學、社會、自然各科的頂標和前標都超過全國；另針對部分學生欲申請國外大學與香港各大學，校長呂淑美也將親自幫學生寫推薦函，希望學生升學順利，同時學生想到國外就讀的意願也有逐年增加趨勢。