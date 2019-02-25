社團玩出滿級分！東山高中3領袖體能超強　憑「張力」應付學測

▲拔河隊隊長林旭威說，習慣上課時，同時翻開筆記本寫下老師重點。（圖／林旭威提供）

記者許展溢／台北報導

台北市東山高中今年學測不少學生拿下4科滿級分成績，其中3位更是社團領袖，平日花了很多時間在各自喜愛的興趣上，認真程度還超過課業上，但面對攸關未來生涯的大考，3人各自有絕招應付，除了勤讀外，好好的安排讀書計畫也是一大關鍵。

從國中就加入太鼓社團的陳泱汝表示，自己在學校成績始終不是很頂尖，每次模擬考成績也不好，但會針對自己弱點特別加強、勤讀，把課本翻過一遍，重新搞清楚到底是再講什麼，以數學為例，就是練題再練題，雖然幾度都很累，但心中告訴自己不能放棄，每天持續下去就會看見好成果。

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▲陳泱汝透露，因為社團決定往心理系發展。（圖／陳泱汝提供）

陳泱汝透露，社團對自己意義很大，也是最在乎，自己從高一到現在都花很多時間在社團練習，後來還當上太鼓隊隊長，生活變的更忙碌，許多個假日都因為隊上事務犧牲時間，不過前提是課業進度會超前完成，而社團對自己影響大到，要處理隊員各種情緒，了解溝通重要，因此讓她下定決心要往心理系發展。

拔河隊隊長林旭威說，習慣上課時，同時翻開筆記本寫下老師重點，不熬夜讀書。林旭威認為，學測壓力對很多人來說都很大，但最重要的是要有休閒娛樂，自己喜歡用不同方式且較有「張力」的興趣紓解壓力，除拔河外，也喜歡吹薩克斯風，同時還是熱舞社成員。

▲林旭威說，在寮國看到病患感激的眼神，讓他衝擊很大，決定讀醫學系。（圖／林旭威提供）

林旭威回憶，高二那年暑假到寮國參加以醫療救援為主的台灣路竹會，雖然只有8天，自己也不專業，頂多只能幫忙分、裝藥，但從病人感激的眼神看到，他們因此在心身靈上有很大的幫助，當下對自己衝擊很大，決定未來要當一位醫生。

▲趙修毅（左）表示，看到醫護人員用心後，決定也要踏上這一行協助病患。（圖／趙修毅提供）

志工服務社社長趙修毅說，念書最重要就是老師教的當天一定要複習完，同時安排讀書計畫，這樣剩下多餘時間才運動、騎腳踏車和彈鋼琴，聽抒情流行、古典音樂紓壓，尤其自己喜歡在假日當志工， 因為曾在台大醫院看到醫護人員用心、辛苦願意為了病人犧牲時間後，臉上還帶著笑容，深感原來這一行可以減輕病人痛苦，帶給它們歡笑，同樣未來要當一位醫生好好照顧需要協助的病患。