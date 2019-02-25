宜蘭中道中學公布學測結果　「5選4」50級分以上佔8%

▲2019年度大學學測成績公布，私立中道中學成績皆大歡喜，整體表現亦維持往年優秀之水準。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

2019年度大學學測成績公布，私立中道中學成績皆大歡喜，中道表示，整體表現亦維持往年優秀之水準！由於今年首度採取「5科參採4科」之新政策，不少同學可以依據自己性向調整應考準備方向。中道中學「5選4」表現最佳的是隗開眉同學，在國、英、數、社4科總計58級分（國、數皆滿級分）；另「5選4」（國、英、數皆採計）50級分以上佔全體8%、45級分以上佔全體16%、40級分以上佔全體25%。

中道中學表示，2019年「5選4」獲得58級分的隗開眉是高中才「轉換跑道」來中道就讀的，她原先是就讀人文國中小；她說，兩年多前在家人的建議下選擇中道高中，接觸了截然不同的教育與學習模式，從前是一個比較隨心所欲的環境，來到中道後則累積了更多的自我挑戰。「我國中會考的成績非常普通，但中道能讓我在短短兩年多提升了不少學習能量；我原本是比較不擅於時間規劃與閱讀理解的，但中道給我的栽培與訓練，讓我能很順利地與我想要的未來接軌！」

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中道校長李偉敬表示，該校將持續致力於輔導學生繁星推薦或個人申請；依據該校往年經驗，學測「5選4」50級分以上同學，皆可順利錄取台大、清大、交大、政大、成大等國立頂尖名校。