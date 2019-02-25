影／會玩也要會念書！薇閣高中27人滿級分　學生曝想當醫生「暖心原因」

記者許展溢／台北報導

台北薇閣高中今年學測27人拿下4科滿級分，學生們每一位目標明確往自己心中夢想前進，今（25日）放榜後，其中4位學生向《ETtoday新聞雲》分享平時讀書秘訣，其中最大的關鍵就是「時間管理」和「懂得玩也要懂得讀書」。

▲台北薇閣高中今年學測滿級分共有27人。（圖／記者許展溢攝）

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平常喜歡打羽球、騎腳踏車的邱楷納表示，喜歡閱讀科普書籍，由於國、英文寫作較無法掌握題目，考前必須勤練，平常會利用「零碎時間」規劃每件事，同時養成早睡早起，對生物有興趣的他，高一開始到中研院、榮總進行肺腺癌細胞突變相關研究，也曾參加奧林匹亞生物競賽差一點成為國手，立志當「醫生科學家」，因為醫生救的人有限，但科學家可以不斷發明新藥救更多人。

▲學生們認為平常時間管理很重要。（圖／記者許展溢攝）

張立揚認為，「善用時間」很重要，自己會將擁有的時間列出來再分割並規劃，接著按表操課，如此一來才知道做了什麼，很累或壓力大時就會拉已經練了13年的小提琴， 或是打高爾夫球、打羽球、踢足球調劑身心，之後也要往醫學系發展。

▲滿級分學生們認為平常懂得玩也要懂得讀書。（圖／記者許展溢攝）

有自己獨特觀點，高三寫了一篇以全球氣候變遷為專題論文到聯合國的盧冠宇說，學測是高中生涯壓力比較大的階段，因此「要懂得玩也要懂得讀書」，把課業要顧好外，適時放鬆看個小說 ，或打各種球類，在運動跟讀書間取得平衡是最好的精神糧食，這樣能使讀書變得更有效率，尤其很喜歡金庸著作，閱讀當下會想像若自己身處在歷史裡的狀態，思考更多面向。未來想成為一位醫生的盧冠宇表示，選擇醫學可能是偶然，但選擇了就要用一生熱情去面對，最想要的是成為一位能和病人互動的臨床醫生。

▲學生們對於未來目標都相當明確。（圖／記者許展溢攝）

確定要往資工系發展的陳宇浩今年7月將到香港參加地理奧林匹亞競賽，陳宇浩說，準備學測過程，在偏向長篇閱讀部分，自己除多閱讀科普類外，也會看近代趨勢，熟練各種素材，用零碎時間多聽英文廣播、閱讀英文文章，他透露自己很喜歡地圖，方向感超好，有空就會到較沒人去過的地方，如社子島等地，或爬山、攝影記錄生命，將自己的生活串接起來，尤其是在人生初期，就應當好好「壓榨自己」，這樣以後長大了才不會後悔，因為事情的解決方案簡單往往而奇妙，因此探索大自然真理是他的樂趣。