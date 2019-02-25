從小捐獎學金助弱勢　中一中74級分洪兆志：樂於社會回饋

▲學測放榜，中一中今年有5科滿級分學生有4位，70級分以上有113人。（圖／記者陳玉攝）



記者陳玉／台中報導

學測25日放榜，台中一中今年有5科滿級分學生有4位，70級分以上有113人；其中一位考取74級分學生洪兆志，從小志在醫科，受母親捐款弱勢影響，從國中起就把獎學金捐給創世基金會、愛盲協會等，他說「能做社會回饋相當開心」，並分享讀書秘訣就是「穩紮穩打」，補習班應是輔助，不該取代正課。

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▲洪兆志參加學校榮譽服務隊，學習團隊合作的重要性。（圖／洪兆志提供）



洪兆志說，從小志在醫科，小時候就喜歡閱讀史懷哲相關醫科書籍，當初向媽媽表達想當醫生時，媽媽相當驚訝直言「這是一條辛苦的路」，但他跟媽媽感情很好，2人就像知己，家人也全力支持他的決定。

洪兆志分享，自己不通宵唸書，每天晚上10點多就入睡，因從高一就穩紮穩打，加上平時上課專心聽講，有補習的話也只是加強自我學習，不該取代正課。

▲洪兆志從國中起就捐獎學金助弱勢，樂於社會回饋。（圖／記者陳玉攝）



今日到場受訪學生只有洪1人拿到74級分，他笑說「因教官要他來宣傳中一中榮譽服務隊」，他指出，在榮服隊須訓練兩個月，必須在艷陽下站哨、比他人早半小時到校，學習最多的就是「團隊合作」，這也是未來能應用在醫科服務中的，更能培養體力、毅力。

另對於「終結放榜新聞」連署，洪兆志說，自己是中立的，並沒有支持、也沒有反對，不過能夠透過媒體跟更多人分享經驗，也能藉此參酌別人的經驗，也是不錯的。