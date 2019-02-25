「累犯一律加重罰」違憲挨轟　法務部：酒駕累犯當然可以加重

▲法務部指出，大法官解釋對於酒駕加重其刑絕對不衝突。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

日前大法官會議針對刑法累犯加重其刑做出釋字775號規定，宣告「累犯不分情節，一律加重本刑至二分之一」違憲，引發民怨爭議。立法院交通委員會25日進行酒駕修法相關報告，多名立委關心酒駕累犯難道不能加重罰？對此，列席報告的法務部政次蔡碧仲強調，酒駕對社會造成重大危害，一旦累犯，當然可以加重罰。

大法官解釋，因不分情節，基於累犯者有其特別惡性及對刑罰反應力薄弱等立法理由，一律加重最低本刑，不符憲法罪刑相當原則，牴觸憲法第23條比例原則，因此宣告相關規定違憲。

請繼續往下閱讀...

針對酒駕修法，立委鄭寶清在質詢時指出，目前對於酒駕罰則，分別是刑法中的公共危險罪，以及道交條例第35條，前者主管機關是法務部，後者是交通部，量刑空間也不同。他說，道交條例已經在交通委員會修正多次，不斷加重，甚至已超越公共危險罪的罰則，交通部與法務部應該盡快合作，讓酒駕相關法制能更周延。

▲立法院交通委員會，交通部長林佳龍及法務部等官員列席報告備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，法務部政務次長蔡碧仲在會中回應，確實在刑法部分與道交條例出現扞格，會盡快推動刑法的修正。他也特別澄清，大法官指出的是累犯「不分情節，一律加重」違憲，而不是指所有的累犯都不可以加重其刑，酒駕可能對社會造成重大危害，一旦累犯，當然可以加重其刑。

另外，鄭寶清也提出數據說明，酒駕案件中，機車約佔7成，汽車則佔3成，而從2016年起，每年機車酒駕件數逐漸下降，但汽車卻不斷增加。他認為，應該根據危害程度不同、罰金繳納能力不同，機車、汽車應該分別討論加重空間，才能真正有效嚇阻。

▲林佳龍說，酒駕財閥應該更細緻，後續將進行研究。（圖／記者屠惠剛攝）

交通部長林佳龍表示，裁罰確實應該要更加細緻，對於分別裁罰也會進行研究。他也指出，汽車酒駕案件量遞增的狀況，可能是因政府加強對汽車酒駕的取締，因此應該以檢查次數與酒駕案件的比例，才能真實反應現況。

至於酒精鎖的可行性，因目前欠缺國際標準、成本過高、安裝對象、防止他代吹及欠缺機車酒精鎖等問題，還待相關部會研商。蔡碧仲則說，預計周二將邀交通部等相關跨部會單位研議，希望找到具體解決方案。