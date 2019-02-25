酒駕修法！車輛擬要加裝「酒精鎖」　安裝費用曝光至少15萬起跳

▲警察酒測臨檢盤查。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

酒駕肇事致人死傷事故頻傳，交通部針對防酒駕防制提出相關提案，周二也將與法務部等相關部會研商車輛加裝「酒精鎖」的可行性方案。不過，加裝酒精鎖成本約要15-20萬元，有立委擔憂會引來民怨，交通部長林佳龍指出，主要會先針對再犯、肇事者以及公共運輸等研議安裝，並非是全面性來做。

交通部表示，針對立委提案提高酒駕罰鍰、拒絕酒測罰鍰、增訂沒入車輛、同車乘客連坐處罰、酒駕3次以上須駕駛特殊車牌車輛、被害人懲罰性賠償金請求權及酒駕遭吊銷駕照重新考領時需接受酒駕防制教育或酒癮治療等相關措施，交通部將配合綜合審查結果辦理後續事項。

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此外，過去針對酒駕防制作法，一直有提出要車輛要加裝酒精鎖，但交通部指出，酒精鎖目前因欠缺國際標準、成本過高、安裝對象、防止他代吹及欠缺機車酒精鎖等問題，還待相關部會研商。

▲林佳龍表態支持車輛加裝酒精鎖，但強調不會是全面加裝。（圖／記者屠惠剛攝）

立委許毓仁質詢時則詢問交通部長林佳龍，是否支持車輛加裝酒精鎖，林佳龍則表態「支持」。他說，周二交通部會與法務部等相關跨部會單位一起研議，希望就立法面跟執行面希望找到具體解決方案。

不過，許毓仁說，加裝酒精鎖成本約要15-20萬，要考量一般民眾是否負擔得起。立委劉櫂豪也擔憂，若要加裝酒精鎖可能會導致機車強制加裝ABS爭議重演。林佳龍則澄清，主要是針對再犯、肇事者以及公車、遊覽車等研議安裝，並非要全面性來做，全面加裝會有執行上的困難，這茲事體大，需要非常謹慎。

「酒精鎖(alcoguard)」是一種吐氣酒測點火自鎖裝置，駕駛人開車前要先吐氣檢測，如果酒測值超過法律標準，車子便會無法發動。這種裝置在國外已被普遍使用，美國麻省（Massachusetts）就規定，只要酒駕被捕超過兩次以上，民眾就必須自費加裝；而俄勒岡州（Oregon）也立法，只要初犯就必須強制加裝。

