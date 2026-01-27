免費仔降級！YouTube偷測試付費才能「倍速看」　擬列Premium功能

▲YouTube擬將倍速看功能列為Premium功能。（圖／ETtoday新聞雲）



記者許力方／綜合報導

YouTube近期被發現低調測試一項新調整，部分使用者的影片「播放速度」控制功能，疑似不再全面免費，而是被列為付費訂閱YouTube Premium專屬。多名用戶反映，同一平台出現不同待遇，顯示YouTube正進行A、B版測試，評估將播放速度納入付費牆的可行性，此舉也引發外界討論。

A、B測試曝光 部分帳號需付費解鎖

外媒報導，根據用戶回報，「A組」部分帳號仍可正常使用0.75倍、1.25倍、1.5倍與2倍等播放速度選項，但另一些「B組」帳號則發現相關設定被標示為Premium功能，必須訂閱才能啟用。甚至在同一裝置、不同帳號登入的情況下，也可能出現完全不同的限制，外界普遍認為，這項測試是由伺服器端控管，而非使用者端設定所致。

商業考量浮現 播放速度牽動廣告收益

外媒分析，播放速度不僅是便利工具，也與YouTube的商業模式密切相關。免費用戶若加快播放，實際觀看廣告的時間可能縮短；若將控制權納入Premium，平台一方面可提升付費誘因，另一方面也能確保免費用戶的廣告曝光時數，對同時仰賴訂閱與廣告收入的YouTube而言，具有實質吸引力。

Premium策略延伸 是否全面上路待觀察

YouTube尚未針對這項測試發表公開聲明。不過，該公司一向會在正式全面推出之前，透過小規模實驗評估功能調整，而近年的發展也顯示，YouTube對於將生活品質型工具定位為Premium差異化賣點，愈來愈感到自在。

YouTube除了去除廣告、背景播放與離線下載外，也曾測試限制4K畫質，並推出高位元率的「1080p Premium」。官方日前也公布，YouTube Premium與YouTube Music全球訂閱數已突破1億人。至於播放速度是否最終納入付費牆，仍取決於測試數據與用戶反應，未來不排除採取折衷方案。