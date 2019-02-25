台南煎餅限買2包！她怨「下次要變裝」　內行稱行不通...曝專業買法

▲ 台南古早味煎餅，一人限量買2包。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

「限定購買數量」是許多店家會使用的飢餓行銷手法，不過這家煎餅好吃到有人想為了它「變裝」，才能多買幾包。一位網友就在臉書上抱怨一家台南古早味煎餅，每次都要排好久，一人卻只能買2包，讓她哀嘆3次「為什麼」。不少在地網友表示「真的好吃」、「雖然要排隊但還是很值得」，但也有人認為吃起來普通，「限量」只是銷售手法而已，引發熱烈討論。

「為什麼？為什麼？為什麼一個人只能買兩包！」一位女網友在臉書「爆怨公社」中發文，哀怨表示台南一間「古早味手工煎餅店」限定每個人一次只能買2包，每次都排好久卻只能買到限量煎餅。不過幸好日前沒什麼排隊人潮，讓她順利買到，但是煎餅的好味道讓她表示「以後要變裝去」，才能多買一點。不過對此也有人透露，其實店家都有在看，如果買完去旁邊晃晃再來，還是會被老闆娘看出來。

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這間手工煎餅位於台南舊天公廟附近，好吃到連台南人都願意排隊；有內行網友表示，由於製作時間較久，一台機器又要應付網路預購跟現場客人的量，因此才會規定一人一次只能買2包，而且通常很快就被秒殺，「這個不錯吃，我們全家一起排，拿四包」、「我在地人最愛味噌口味」、「老規定，不過就是值得排隊去買」、「限量是殘酷的」。

有人表示網路預訂的話就不限數量，只是要花時間，「下單等了八個月」、「可以宅配！但要等快ㄧ年...」、「可以訂，不限包數...只是交貨日大多要等3個月以上」。

不過每個人口味不同，也有網友認為「煎餅太硬」，並沒有傳說中的那麼好吃，「只是飢餓行銷」、「我吃完覺得味道口感普普通通」、「身為在地台南人，覺得這家煎餅好硬，牙齒會斷，還是喜歡小林」、「硬梆梆，很普通」。

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