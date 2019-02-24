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助理被裁！2女同事一聽霸氣吼「月薪少拿6000」保人　經理傻了…結局暖炸

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轉脖子,扭脖子,肩頸痠痛。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲同事被開除，你會犧牲自己的薪水留下他嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝，與本文無關）

網搜小組／綜合報導

「我懂公司的立場，但有時還是希望高層能傾聽基層的心聲...。」一名企劃經理從總經理那得知公司要人事縮編省錢，決定開除部門裡一位美編助理；他難過地把消息傳至群組裡，沒想到有2位女同事跳出來說「把我們接案獎金砍半吧，讓這位優秀助理留下來」，月薪少6000元被犧牲也沒關係，就是要保住這位超棒助理。

從該名經理PO在臉書「爆怨公社」對話紀錄可見，他向群組裡另外2名同事透露，部門的美編本來就只有一位，但因生產關係，公司才會多請1人支援，現在美編產假放完回來了，老闆就覺得編制原本就只需要1人，打算裁掉其中1名美編。

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▲▼助理被裁！2女同事一聽霸氣吼「月薪少拿6000」保人　經理傻了…結局暖炸。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲經理在LINE群組透露公司要裁員的事情。（圖／翻攝自爆怨公社）

消息發布後，其中一名女同事著急地跳出來說，「但我覺得XX（被裁助理）這段期間表現得很好，交件進度又很有效率，裁掉他很可惜」。接著另一名同事也聲援說，「對啊，又或者XX可當OO（請產假的原本美編）的代理人，不然把我接案獎金砍半！看能否請公司把她留下。」

最終，2名同事都願意公司砍掉她們的獎金，就是希望公司不要裁掉盡責美編助理。經理一看到訊息嚇壞勸說，「砍半......這樣妳們每月平均少領5000至6000元欸」，要2名女同事想清楚，千萬不要衝動，但根本無法阻擋她們愛護助理的心。

▲▼助理被裁！2女同事一聽霸氣吼「月薪少拿6000」保人　經理傻了…結局暖炸。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲2名女同事竟甘願獎金砍半。（圖／翻攝自爆怨公社）

首先提議獎金砍半的同事再度說，「XX領得是助理薪水，但我們覺得她工作能力，不只助理的價值，裁掉她...恐怕很難再找到像她CP值那麼高的助理了！」另一名同事則是認為，獎金被砍根本沒問題，「我們月薪已經算不錯了，接案獎金算是很多的。」

經理被2名肝膽相照女同事的話語感動，他決定捨命陪君子，也願意把自己的接案獎金砍半，請公司不要人事縮編；他傳LINE說，那就用他們3人接案獎金砍半當籌碼和公司談談看，當然他也會用助理這段時間的表現去說服老闆，「我都懂，XX的工作態度，我都看在眼裡。」助理不僅有同事聲援，連主管都幫她說話，結局暖爆。

▲▼助理被裁！2女同事一聽霸氣吼「月薪少拿6000」保人　經理傻了…結局暖炸。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲經理也加入「義氣陣營」幫忙保人，結局超暖。（圖／翻攝自爆怨公社）

企劃組3人超義氣的表現，立刻引來超過6000的網友讚爆說，「你們感情真好，通常公司都是宮廷劇」、「不會推責任又會商討的主管，與不會推脫責任、有難同當的同事要去哪找，唉」、「願意自砍薪水，世間難得」、「別人的同事總是不會讓我失望」、「經理優秀...外面真的太多廢物主管了...」、「這位經理跟我們經理差超多，我們經理專長挖洞跟射劍」、「原本美編趕快再懷孕救XX」、「這根本電影情節！羨慕這樣的團隊！」。

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▼別傻了，好同事都是別人家的，我們就像這張圖一樣，等著收好東西離開公司吧。（示意圖／CFP，與本文無關）

▲▼離職。（示意圖／CFP）

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關鍵字：裁員,人事縮編,同事,OL,爆怨公社

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