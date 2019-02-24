團結勝選　民進黨相挺郭國文進國會

▲民進黨台南立委補選參選人郭國文今(24)日舉辦競選總部成立造勢大會，民進黨全黨相挺。（圖／郭國文競辦提供，以下同）



地方中心／綜合報導

民進黨台南立委補選參選人郭國文今(24)日舉辦競選總部成立造勢大會，前行政院長賴清德、行政副院長陳其邁、台南市長黃偉哲、民進黨主席卓榮泰等綠營重量級大咖齊聚，以及台南在地立法委員葉宜津、陳亭妃、王定宇、林俊憲黨籍議員到場相挺郭國文前進國會，現場支持群眾相當熱絡，超過5000人到場相挺郭國文。賴清德院長、陳其邁副院長、黃偉哲市長、卓榮泰主席四人合體為郭國文助選，並表示唯有團結才能勝選，民進黨全黨相挺郭國文。

賴清德前院長懇請大家在3月16日立委補選全力支持郭國文，讓他有機會服務台南、為台灣打拼。並稱讚郭國文認真打拼、學歷好、形象好，有理想有抱負，不只能照顧農漁民，更能協助黃偉哲市長推動台南市的工商發展，是一個很好的人才，請大家多多支持讓他順利當選。賴清德提到，這一場選舉面對很多的困難，尤其有人脫黨參選造成的分票危機，這一場選舉能不能勝利，在於支持民主的我們能否再次團結勝選。賴清德呼籲，這一場選舉不只是郭國文的選舉，也是民進黨能不能再被民眾信任的指標一戰，懇請鄉親一起站出來捍衛民主，用選票支持民進黨唯一提名的郭國文。

陳其邁副院長說明郭國文是跟他同屬中生代的政治工作者，腳踏實地並了解台南心聲，而且學歷好，擔任過議員又有地方及中央的行政資歷，會是值得台南鄉親信賴的依靠。陳其邁也說明在台灣民主歷程的每一個關鍵時刻，郭國文來沒有缺席！從參與野百合學運、勞權運動，2004年策劃手牽手護台灣的活動抵抗中國的威脅，當選大台南1、2屆議員後被徵召到中央，2018年則為了固守南台灣的民主的堡壘，辭官回到家鄉輔選市長、議員及里長等等，現在他參與台南的立委補選，不只要接棒黃偉哲市長的立委席次，顧守台灣的民主與台南的發展。陳其邁並提到現在中生代中，在中央有林佳龍，地方有黃偉哲，黨部也有卓榮泰主席與羅文嘉祕書長，現在國會同樣需要像郭國文這樣的中生代來支持台灣的民主與嚴苛挑戰，守衛台灣與台南，希望大家能支持郭國文這個和我們一起打拼、在我們困苦的時候找得到人的郭國文。

黃偉哲市長稱讚郭國文是去年選戰時和他並肩作戰的重要伙伴，不只一起解決市民的問題也一起規劃台南的未來發展，像台南的農漁產業產銷、南科擴建及交通、台灣山海軸線的觀光、公共托育中心、公共托老中心等，各種台南市民的需求與對未來的期待，郭國文都非常清楚，再加上他長期在地方與中央的行政歷練。黃偉哲強調只有郭國文才能真正無縫接軌，接棒第二選區的立委，並與合作無間用最快速度營造更幸福的台南。

卓榮泰主席強調阻擋韓流的最前線落在台南這一席，所以民進黨一定要團結合作，把脫黨參選的票壓到最低，讓民進黨唯一提名的郭國文能為鄉親服務。卓榮泰並表示2018九合一大選之後的憂心，「台灣」被逼到牆角，雙北、台中、高雄等四都市長既是「九二共識」又是「兩岸一家親」，從南到北連成一線與中國勢力相互呼應，中國政治力直接影響台灣的政經與安全，那過去黨部及先進們從國民黨專制時代走至今日民主社會中，過程的艱辛與多人少付出的血汗和歲月就都白費了。卓榮泰談到，台南一向是台灣民主前進的指標，所以在此次立委補選，國民黨勢必複製韓國瑜模式，並結合中國勢力強攻，務求攻下台南這一席立委，造成台南民主的缺口，合謀2020的總統及立委大選，因此，3/16的選舉不只是區域立委的補選，更是台灣民主能否繼續前進的關鍵一戰，所以一定要讓郭國文順利當選進入國會。

郭國文向在場的群眾說明，他自小就是農家子弟，小時候看著父母採鳳梨、收竹筍的辛苦，更能體會農家的辛勞。所以在高麗菜崩盤時，他把做看板的錢用來向高麗菜農大量採購高麗菜，再分享給台南的鄉親。郭國文說，他如果有機會進入國會，第一個要推動的就是改進農產的銷售機制，讓農民的收入能實質增加。郭國文提到自己前有韓沫哎票，後有「偽綠」分綠，腹背受敵，他唯有不斷接地氣來累積人氣。郭國文喊話，316這場立委補選是非常關鍵的一役，民進黨在台南一定要贏，這是台灣主體意識的選戰，也是守衛台灣民主與台南發展的一役，拜託各位鄉親以疼惜賴清德、愛黃偉哲的心，用選票來支持郭國文。

會場的最後賴清德院長、陳其邁院長、黃偉哲市長、卓榮泰主席分別拉下寫著「卓越戰將」、「信賴專業」、「邁向勝利」、「選哲國文」的布條，現場支持群眾的情緒到達最高點，「國文當蒜！」、「前進國會」的加油聲不絕於耳。

