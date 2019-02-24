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吳敦義台南挺謝龍介　輔選為要：不會現在宣布選不選總統

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▲前副總統、國民黨主席吳敦義，2月24日上午到台南市進行廟宇上香祈福之旅，為謝龍介加油，受到正統鹿耳門聖母廟王明義主委等各廟主委歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲前副總統、國民黨主席吳敦義，2月24日上午到台南市進行廟宇上香祈福之旅，為謝龍介加油，受到正統鹿耳門聖母廟王明義主委等各廟主委歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

前副總統、國民黨主席吳敦義，2月24日上午到台南市進行廟宇上香祈福之旅，為謝龍介加油，對於媒體追問是否宣布參選總統？吳敦義說當前以立委補選之輔選為要，不會在這時作出任何宣布。

▲前副總統、國民黨主席吳敦義，2月24日上午到台南市進行廟宇上香祈福之旅，為謝龍介加油，受到正統鹿耳門聖母廟王明義主委等各廟主委歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

吳敦義在台南市第二選區立委補選參選人謝龍介及國民黨中常委陳宗興等人陪同，一整天將在台南進行廟宇上香祈福之旅，將前往麻豆區麻豆代天府、北門區南鯤鯓代天府、佳里區玉勒皇勒金唐殿、西港區玉勒慶安宮、安南區正統鹿耳門聖母廟參拜上香祈福，吳敦義走入基層，接地氣意味濃。

▲前副總統、國民黨主席吳敦義，2月24日上午到台南市進行廟宇上香祈福之旅，為謝龍介加油，受到正統鹿耳門聖母廟王明義主委等各廟主委歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

對於媒體詢問有關總統選舉等相關問題，吳敦義說國民黨是公平公開的政黨，對任何同志要參選都表示尊重，但會先有一個初選機制。吳敦義說他不會在這個時候去做任何宣布，現在有4個立委補選在進行，這是當前最重要的工作，他今天也為替謝龍介加油，一定要到這個選區來拜訪。

▲前副總統、國民黨主席吳敦義，2月24日上午到台南市進行廟宇上香祈福之旅，為謝龍介加油，受到正統鹿耳門聖母廟王明義主委等各廟主委歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

吳敦義強調，不管對方請到什麼「大咖、小咖、中咖」來站台助選，只要都是「好咖」就好，大家公平競爭。

謝龍介表示，他的對手有「大咖」，但他有「基層咖」，基層農漁民，每天都靠雙腳拼前途，所以他的「基層咖」不會輸「大咖」或其他任何「咖」。

▲前副總統、國民黨主席吳敦義，2月24日上午到台南市進行廟宇上香祈福之旅，為謝龍介加油，受到正統鹿耳門聖母廟王明義主委等各廟主委歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

吳敦義等人上香祈福之旅，受到正統鹿耳門聖母廟王明義主委等各廟主委歡迎，並參拜各宮廟主祀神尊，吳敦義祈願眾神明庇佑台灣風調雨順，中華民國國泰民安，全體台南市民健康幸福圓滿，兩岸能和平發展，也懇請神明庇佑謝龍介能3月16日高票當選，並籲請信眾能投票支持讓謝龍介當選。

對於台南第二選區補選選情，吳主席表示「都要很努力」，謝龍介風評好，但還要3月16日選票開出來才算數。謝龍介若當選立委，將能擴大服務範圍、加強服務力量，對台南、對國家都更有幫助。

謝龍介則強調，他能為台南農漁產品找出路、找訂單，要拚經濟、打通路、顧腹肚，大家日子才好過，希望大家給國民黨一個機會，國民黨絕對有能力照顧基層。

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