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影／數學才考86分！小六女兒「急寫求情信」超萌講道理　4句話打醒媽…網讚爆

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網搜小組／綜合報導

「我看了真的是笑到肚子痛！」一名媽媽回家時看見2小孩已把聯絡簿與考卷放在桌上，沒想到一打開瞬間笑噴，原來是國小六年級女兒數學考試只考86分而已，嚇得趕緊寫一封「求情信」並塞進聯絡簿裡，而且講得頭頭是道，讓她整個笑翻。

▲▼數學才考86分！小六女兒「急寫求情信」超萌講道理　4句話打醒媽…網讚爆。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲女兒超會講話XD。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

請繼續往下閱讀...

該名媽媽在臉書「爆廢公社公開版」PO文說，平常小孩考試考差了，她也只是碎唸一下而已，也不會因為分數去處罰孩子，但這鬼靈精怪的小女兒覺得數學考86分考得不夠好，怕她生氣就留了一張紙條，「我看了真的是笑到肚子痛。」

▲▼數學才考86分！小六女兒「急寫求情信」超萌講道理　4句話打醒媽…網讚爆。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲女兒講道理的小大人模樣超萌。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

從考卷上「全班科考成績」落點分析來看，100分有1人，99至90分有9人，89至80分有5人，79至70分有8人，69至60分5人，60分不及格1人；而小女兒數學只考了86分，位落於全班中間，才會嚇得寫信跟媽媽求情。

從照片可見，紙條上女兒先請媽媽簽名「←這要簽名」，接著開始講大道理求情說「不要生氣，分數永遠不是問題，不要讓分數阻擋我往前的路」，短短4句話充滿大道理，想要理性說服媽媽，但配上可愛的字體，再加上部分注音，和充滿「師父開示」的語氣，小大人模樣整個超萌。

▲▼寫作業，小學生，學生，女學生，示意圖。（圖／CFP）

▲媽媽平常也不會因為分數而處罰孩子，沒想到女兒卻緊張到寫信求情。示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

女兒超萌求情信，引來超過3000名網友按讚並留言笑說，「很精的小妞」、「這孩子有前途，成績真的不是一切」、「以後可以做業務了，口才真好」、「反應真好，我當初只傻傻的把手伸過去」、「我家只看段考，只要不是100分就開始討論」、「羨慕女兒有這麼好的媽媽 想當年我小時候嗚嗚...」、「86分！我家的是8分或6分」、「想當初如果我考86，我爸就放鞭炮宴客了」。

真的不要小看求情信，一名女網友也分享經歷說，她小學根本被打到大，段考一科沒考100分，少一分打一下手心，結果有次自然考60幾而已，真的是嚇死了，只好寫一張紙給爸爸，「告訴他我自然考很差！下次我會再努力......還自己放了棍子在旁邊，結果！那次沒被打XD」。

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關鍵字：考試,國小,小學,爆廢公社公開版

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