紅鐵門+打火機超毛！他家門激似《還願》　玩家驚呼：以為是遊戲畫面

▲《還願》紅鐵門 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／綜合報導

國產恐怖遊戲《還願Devotion》上市後好評不斷，全球銷售量已破20萬套，不少網友也發現生活周遭場景和遊戲畫面很類似，看了令人汗毛直豎。一位網友就在臉書po出一張對比照，發現遊戲中的紅色鐵門和家裡的門幾乎一模一樣，讓不少網友驚呼「遊戲是不是根據你家做出來的」、「歡迎回家」。

一位網友在臉書「爆廢公社公開版」中貼出一張照片，表示「上面是遊戲畫面，下面是我家門。」只見圖中兩扇紅鐵門上，除了春聯、郵箱幾點小差異外，中間銅製的裝飾看起來竟然一樣，加上手拿打火機以及周圍昏暗的燈光，還原度幾近100%。

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▲再加上春聯、郵箱就更完整了 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

貼文一出，玩家們都興奮表示「再一個綠色信箱就完整哩」、「神還原耶！！！記得收集三個碎片，才會《滿》喔！」、「你家浴缸該不會也是...」、「你找一下樓上是不是有姓何的」、「張先生要不要來杯女兒紅！」、「你家有沒有佈告欄」、「相似度超高」、「有沒有何老師啊」。

其他人則表示，「快去買綠色郵筒 XDD貼幾張符，然後上網PO說：歡迎來聖地拍照，一次100」、「每天回家要開門都要先深呼吸」、「很多舊公寓門都長這樣啦」、「你家電鈴是那種按下去，揪揪揪揪揪揪那種嗎」、「這個遊戲最恐怖的就是太貼近生活」。

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